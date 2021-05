‘Zurdo hijo de mil p***’: universitarios sanjuaninos insultaron a un profesor

Durante las últimas horas, un tweet publicado por parte de una alumna de abogacía de la Universidad Nacional de San Juan se volvió viral. Es que en el mismo se puede observar como alumnos universitarios agraviaron con fuertes palabras a un profesor de economía mientras este les daba clases por la plataforma de la UNSJ. "Zurdo hijo de mil p...", fue uno de los mayores insultos.

La publicación del tweet por parte de una alumna de abogacía llamada Luli Molina fue realizada en horas de la tarde del jueves. En el mismo expresó: "Los que amanecieron tranquilos hoy son mis compañeros" y a continuación adjunto 3 capturas de pantalla donde se pueden observar como los alumnos agraviaron fuertemente a este profesor.

"Profesor Cómo le va. Se lo digo educadamente, no puede ser tan zurdo, ignorante y adoctrinador. No tiene la más mínima idea de economía. Recursaré la materia en otra oportunidad. Usted es el cáncer de la Argentina, usted y su ideología nefasta, sus conceptos erróneos. Nunca su teoría ha sido plasmada con éxito en una sociedad. Cómo va decir que la emisión no es inflación, zurdo hijo de mil p***", publicó uno de los alumnos.

Entremedio se pueden observar algunos mensajes de los demás compañeros donde decían que la clase iba tranquila u otros que pedían tolerancia. Sin embargo otro largo mensaje por parte de otro de los alumnos se destacó entre los demás.

"Yo quería recursar la materia pero sigue siendo igual de zurdo usted profesor Walter, simplemente repite lo mismo todos los años, adoctrinando los estudiantes. Es igual a Kicillof, no sabe nada de economía real y le gusta echar toda la culpa a Macri, en vez de fijarse los problemas del Kirchnerismo. Lástima que es una única cátedra. Algún día volveré a recursar. Pero este año no. No puede ser que sea tan ignorante, que diga que la emisión monetaria no es inflación. Pff, otro título comprado. Payaso", aseveró.

Por último uno de los alumnos intenta coincidir con sus compañeros de abogacía pero a diferencia del resto dijo que no iba a insultar. No obstante, a medida que fue escribiendo el mensaje, parece que se armó de coraje y también se sumó a los graves insultos.

"A diferencia de los demás no voy a insultarlo aunque se lo merezca. Pero eso es cierto profesor, usted es una persona muy adoctrinada que no cuenta las políticas económicas como verdaderamente son. Le gusta mucho el socialismo y me parece bien. Pero no mienta sobre el liberalismo, la derecha, los economistas clásicos, no le chupe la p*** a Keynes. Tampoco hable de neoliberalismo porque eso no existe. Macri fue intervencionista, por eso no funcionó nada de lo que hizo. Al igual que CFK y ahora Albertitere" dijo en un primer momento.

Luego agregó una serie de lamentables desagravios. "Lo respetaba pero no puede ser tan pecho frío. Ojalá algún día pueda ser neutral y no cagarse cuando un estudiante le haga un debate con información que usted no puede contradecir o que desconoce. Chau pedazo de p***", sentenció.

Según pudo averiguar este diario, la cátedra corresponde a Nociones de Economía del plan nuevo que tienen los alumnos de abogacía de la Facultad de Ciencias Sociales de la UNSJ. De acuerdo a lo observado, parece que se trata de alumnos de ideología liberal, aprendices del economista Javier Milei, que desconocen lo que sería el debate de ideas, como así también la pluralidad de voces.

Estos mensajes se viralizaron por la red social, incluso en la jornada de este viernes llegó a tomar tendencia a nivel nacional. Ya que por un lado quienes coinciden con estos pibes universitarios, se manifiestan en contra del "adoctrinamiento" en las universidades, mientras que por el otro, están quienes defienden al docente que intenta transmitir su conocimiento a través de la plataforma virtual que usa la UNSJ.