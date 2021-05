Un pibe sanjuanino necesita una prótesis pero su familia no puede pagarla

Una vez más una familia sanjuanina necesita de toda la colaboración de la comunidad. Esto se debe a que Exequiel González, un pibe muy querido en la provincia, sufriera una grave fractura de su fémur izquierdo. Para ser operado el chico necesita una prótesis que sus seres queridos no puede costear, por lo que se hizo un llamado a la solidaridad.

Actualmente Exequiel esta internado en el hospital Rawson. El joven no puede ser intervenido quirúrgicamente hasta que no pueda conseguir una prótesis específica. Si bien no tiene un precio exorbitante su papá, Juan Carlos González, aseguró que tristemente no tienen la plata necesaria.

"Él esta bien pero bastante depresivo. Exequiel tuvo la sana idea de publicarlo para poder juntar fondos para poder comprar la prótesis que esta alrededor de 45.000 pesos. No es mucho pero en este momento no podemos costearlo. Hemos tenido una buena aceptación. Esto de tener la prótesis agiliza el proceso de la operación ya que la fractura que él tiene es muy seria y muy dolorosa. Fue mucho el apoyo a lo mejor no tanto económico pero si psicológico que le están dando a mi hijo y a nosotros", expresó.

Juan Carlos contó que su familia no cuenta con ninguna obra social así que ellos están cubriendo los gastos de manera particular. El hombre se dedica a hace artesanías con madera y el propio Exequiel había abierto hace dos semanas un pequeño taller de estética vehicular. Sin embargo por razones obvias ya no puede atenderlo.

"Hay mucha gente que lo quiere a Gabriel. Es muy solidario. Él esta muy apegado al cristianismo, entonces a él le afecta la caída de mucha gente. Yo creo que por eso es tan querido y tan buscado por gente que esta pasando un mal momento. Agradezco a la gente que ha colaborado y aquella gente que no ha podido en lo económico pero si dando apoyo psicológico. Espero que esto sea una cadena para todo el que lo necesita", sentenció.

Cabe destacar que cualquier persona que quiera colaborar con la compra de la prótesis para Exequiel debe llamar al 2644983163. Este es el número de teléfono de Juan Carlos González. Él se encargará de decirles a que cuenta deben realizar el depósito a cada persona que se comunique.