Virginia: su vida tras perder la casa por el terremoto y que todo el país se burlara

A raíz del terremoto de 6.4 grados que se dio en San Juan el 18 de enero de 2021, cientos de personas perdieron su casa. Una de ellas fue Virginia Gallardo, una vecina de Sarmiento que se volvió viral por una nota que le hizo el medio TN. Durante ese reportaje la sanjuanina dijo la famosa frase "saltó el colero" por lo que todo el país empezó a burlarse de ella. Se reían mientras ella no tenía donde vivir. Afortunadamente el pasado 4 de mayo recibió su casa nueva donde reside actualmente con sus 6 hijos.

A Virginia le tocó recibir dos duros golpes de manera casi simultánea. Primero vio como su casa se vino abajo por el brutal choque de placas tectónicas del 18 de enero. Ella y sus 6 hijos se habían quedado sin su hogar. Esa noche no pegó un ojo por miedo a que temblara nuevamente. Al día siguiente se despertó y en cuestión de minutos una reportera del medio TN se le acercó para hacerle una nota.

La periodista le preguntó sobre cómo vivió ese destructivo fenómeno natural. En ese momento la sarmientina dio una respuesta sin mucha coherencia que provocó que los televidentes comenzaran a reírse. A partir de ese momento ese extracto de la nota empezó a compartirse por las redes sociales desencadenando en el segundo golpe. Tanto Aguilera como el resto de su familia estaban en la calle y ahora tenían que soportar que todo el mundo se burlara cada vez que los veía.

"Se reían de mi. Salía a la calle y se burlaban. Ellos no se daban cuenta de la situación en la que estaba. En ese momento mi casa se había caído, se había destruido y estaba preocupada por eso. Las personas se preocupaban por reírse y no por lo que me pasó. Al principio me sentí mal y no quería salir. Pero los más afectados fueron mis hijos que fueron los que peor se sentían", reveló.

No sólo fue Virginia el objetivo de las burlas. La gente identificó a todos su hijos y cada vez que se los cruzaban se mofaban de ellos. En más de una ocasión una de las hijas se encontraba sentada en una plaza cerca de su vivienda y la gente pasaba cerca de ella para gritarle "saltó el colero". Todos se burlaban pero prácticamente nadie la ayudaba.

"En vez de sentir lástima y venir a ayudarme lo único que recibía eran burlas. He aguantado que pasaran por mi casa que estaba destruida, me miraban y se reían. Fueron muy poquitas personas las que me ayudaron. He recibido algo de ayuda cuando tenía destruida la casa pero la mayoría se burlaba de mi. Entraba algún negocio y recibía miradas muy críticas", recordó.

Sin embargo mientras sufría de este acoso el gobernador de San Juan, Sergio Uñac, visitó Sarmiento y le dio una gran noticia. El mandatario provincial se comprometió a que en conjunto con el intendente del departamento "Cacho" Martín, le iban a entregar una casa nueva.

La familia Aguilera no podía creerlo y se llenó de felicidad. Las cosas empezaban a mejorar de una vez por todas. Si bien las criticas persistían la llegada de esta noticia así que eso cada vez importara menos. Esta nueva vivienda iba a tardar unos dos meses en construirse así que ellos fueron a vivir a la casa de la suegra de Virginia. Finalmente ese tiempo pasó y el pasado martes 4 de mayo les entregaron las llaves de su nuevo hogar.

"Ya estoy en mi nueva casa, la recibí el 4 de mayo. Mi casa anterior se me cayó por el terremoto. Tengo una casa porque Uñac vino acá y me prometió que me iba a hacer una casa y lo comprometió al intendente 'Cacho' Martín. Realmente me sorprendí porque es muy bonita la casa que me han hecho. Tiene todas las comodidades así que estoy muy agradecida al intendente, al gobernador y a los albañiles que me han hecho una casa muy bonita", sentenció.