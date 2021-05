Sigue la lucha de Flor, la joven sanjuanina que padece una dura enfermedad

Se trata de Florencia Genovart una joven de 26 años. Ella padece de endometriosis profunda, una enfermedad que le produce fuertes dolores en la zona abdominal.

Esta enfermedad la llevó a que en tan solo dos meses deba ser operada 7 veces en tan solo dos meses. Concretamente en marzo y abril. A pesar de las múltiples intervenciones cirugías, los médicos no conocen el motivo por el cual no hay mejorías hasta el momento. Por lo que no descartan seguir con los tratamientos.

Es por ello que ella sigue con la venta de número para juntar dinero. “Ayudemos a Flor”, es el nombre elegido para la campaña y cada uno de ellos tiene un valor simbólico de $200. Entre los premios se pueden destacar cenas en importantes locales gastronómicos, mercadería y tratamientos de belleza.

En uno de sus videos donde buscaba vender la rifa señaló que “Ni la morfina ni ningún calmante me pueden aliviar. Vivo en cama las 24 horas, no tengo vida”.

Para ampliar sus posibilidades de recaudar dinero colocó un número de cuenta para quienes puedan o quieran hagan sus donacione.