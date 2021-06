Valle Fértil: la falla donde ocurrió el temblor "es una de las estructuras más grandes"

Un fuerte movimiento sísmico provocó temor en los habitantes del departamento Valle Fértil minutos antes de la medianoche del día lunes. Según reportó el INPRES, la magnitud del movimiento alcanzó 5.1 grados en la escala de Richter. Al respecto, el geólogo Gustavo Ortiz explicó que la falla donde ocurrió el temblor "es una de las fallas más grandes que se encuentran en San Juan y Argentina".

Se trata de las serranías de Valle Fértil, en donde se encuentra la falla del mismo nombre, ubicada en Ishigualasto, Valle Fértil. La misma se extiende por 200 kilómetros hasta el sur de Marayes. "Es una de las estructuras más grandes de Argentina porque sigue hasta Mendoza por el Río Desaguadero. Es una de las estructuras más peligrosas de este país por ser tan extensa”, explicó el especialista.

En esta línea, el geólogo agregó que "San Juan en su totalidad tiene fallas activas, capaces de generar sismos desde pequeños a destructivos. Los departamentos del norte sanjuanino no son la excepción". El temblor no solo se sintió en la provincia, sino se percibió con grado 4 en La Rioja y Mendoza. Hasta el momento no se registraron daños ni víctimas.