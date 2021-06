Escándalo en la UNSJ: ADICUS teme que la universidad sea intervenida

Tras la suspensión de las elecciones generales de la Universidad Nacional de San Juan, desde ADICUS consideran que la institución quedó "frágil". En este contexto, temen por una intervención.

"Desde ADICUS estamos preocupados. Entendemos que la universidad quedó en una situación muy frágil en la que lo primero que hacemos es llamar a la unidad de todos los sectores de la universidad para que se hagan las acciones necesarias para que se haga pronto ola acción universitaria", manifestó el Secretario General de ADICUS, Jaime Barcelona.

"La universidad está en un contexto de fragilidad por la prórroga de un año que no sabemos cómo se puede mantener. Si no se resuelve y no hay elección puede haber una intervención en la universidad", explicó el sindicalista. "Estamos en incertidumbre. Es una situación delicada que requiere un tratamiento serio y esperar que la Justicia defina esto pronto", añadió.

Respecto al motivo por el que se suspendieron las elecciones -el pedido de que los docentes que no concursaron por su cargo no puedan ser candidatos, ni votar-, sostuvo: "Llamamos a la defensa de los derechos adquiridos por los docentes universitarios a través de los mecanismos paritarios y del artículo 73 que permiten que una inmensa mayoría pueda participar de la elección de forma activa, ya sea siendo candidato o pudiendo votar".

"Ratificamos los derechos de los docentes interinos y la lucha de los docentes. No es un golpe a un sector, es el golpe a la universidad", cerró Barcelona.