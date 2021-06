A horas de que se abran los comicios, la Justicia suspendió las elecciones de la UNSJ

A horas de las elecciones generales de la Universidad Nacional de San Juan, la Justicia las suspendió. Las urnas iban a abrirse a las 8 am de este jueves, pero la Cámara Federal de Mendoza dictaminó a favor de un planteo realizado por la Consejera Superior, Mónica Morvillo, que denunciaba irregularidades.

Morvillo reclamó ante la Justicia que los docentes que no concursaron su cargo no tenían derechos políticos, por lo que no podían votar. Esto afectaba tanto como electores y candidatos. La Cámara Federal de Mendoza decidió hacer lugar al pedido y la elecciones fueron suspendidas.

En 2019 surgió el Artículo 73 cuyo objetivo era que los docentes que ocupaban cargos desde hace años tenían que ser titularizados, aunque no hayan concursado. El argumento fue que las irregularidades fueron por parte de la UNSJ por no habilitar los concursos. En este marco, la Junta Electoral definió que los docentes incluidos en el artículo tienen derechos políticos que aquellos docentes incluidos al estamento bajo el Artículo 73 podían tener derecho político en estas elecciones.

Sin embargo, la consejera superior basó la cautelar en la Ley de Educación Superior 24.521, la cual determina que los docentes que no concursaron por sus cargos no pueden figurar en los padrones y tampoco ser candidatos.