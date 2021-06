Suspensión de elecciones universitarias: "Advertí que iba a ir a la Justicia"

"Con esto no le estoy pegando a la universidad, le pego a las autoridades que han tenido una conducta de incumplimiento de deberes", explicó Mónica Morvillo en Compacto 13. Se trata de la integrante del Consejo Superior que pidió suspender las elecciones y revisar los derechos políticos de profesores y candidatos. Ante el pedido, la Cámara Federal de Mendoza ordenó suspender las elecciones universitarias a realizarse este jueves 10, en la Universidad Nacional de San Juan.

En abril, Morvillo planteó en el Consejo Superior la reforma de los derechos políticos de los docentes interinos, es decir aquellos que ocupan un cargo por un año mientras se realiza el concurso correspondiente. Estos derechos le corresponden solamente a aquellos que tengan el cargo concursado, pero muchos interinos se valieron de un artículo de la Carrera Docente para titularizar y adquirir estos derechos.

"Se aprobó que todo docente regularizado pero que había tenido alguna vez un concurso tenían derechos políticos. El Consejo Superior tomó una decisión política, sabiendo que no era legal. Presenté cartas documentos y no me dieron lugar", explicó Morvilo. Asimismo, aclaró que "avisé que me estaban obligando a violar la ley y por eso iba a ir ante la Justicia". Así las cosas, la Justicia Federal de Mendoza hizo lugar a su pedido y suspendió las elecciones.

Según Morvillo, con este pedido "no le estoy pegando a la universidad, le pego a las autoridades que han tenido una conducta de incumplimiento de deberes. Si alguien es responsable de que los docentes interinos no pueden votar, no es culpa de Mónica Morvillo. Yo reclamo un proceso electoral transparente y en obediencia de la ley, es lo único que pretendo".

Antecedentes

El problema comenzó en junio de 2019. En ese momento el Consejo Superior se encontraba reformando el estatuto universitario para adecuarlo al Convenio Colectivo de Trabajo. Debía modificarse el término de efectivo que tenían docentes concursados por el carácter de regular. Allí también se aprobó, "sorpresivamente" -según Morvillo- el requisito para acceder a los cargos, es decir que bastaba con que un interino permanezca cinco años en el puesto y adquiere derechos políticos.

"Esto es una irregularidad porque un interino tiene una designación de un año mientras que, un concejero superior tiene una designación política por cuatro años", detalló Morvillo. Es por este motivo que la docente presentó dos cartas documentos en 2019 al rector Oscar Nasisi pidiendo la nulidad de esa reforma. "Se trató después en asamblea y se aprobó como si nada, sabiendo que era grave", manifestó. En ese año, Morvillo presentó por primera vez el pedido ante la Cámara Federal en Mendoza.

La Cámara no llegó a actuar favorable al pedido de Morvillo y posteriormente en 2020 se desató la pandemia. "No me entere de eso y por la cuarentena no tuve tiempo de hacer apelación", sostuvo. Finalmente en abril se trató nuevamente el tema en el Consejo Superior y decidió aprobarse nuevamente que docentes de cargos no concursados pudieran votar en estas elecciones. A partir de ahí, es que Morvillo presentó la queja nuevamente en la Cámara Federal.