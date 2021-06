Construcción: esperan llegar a los 10.000 obreros a fin de año en San Juan

“Hoy estamos en poco más de 8000 empleados UOCRA y para fin de año podríamos estar en la media histórica que ha tenido San Juan que son 10.000 trabajadores”, dijo Julián Rins, presidente de la Cámara de la Construcción en la provincia.

El dirigente analizó la situación de la industria de la construcción en el contexto de la pandemia y aseguró que hay una tendencia clara al aumento de la actividad. “El año pasado fue un gran logro y las obras públicas se mantuvieron en curso. No hubo despidos prácticamente y en el contexto de pandemia fue un logro muy importante”, destacó Rins en contacto con Banda Ancha.

En cuanto a la obra privada, el Presidente de la Cámara de la Construcción, dijo que también registró un repunte. Esto, impulsado por el contexto de la pandemia y el confinamiento, cuando mucha gente decidió invertir ahorros o dinero en refaccionar sus propiedades o construir.

No obstante, la tendencia más clara del repunte se observa en la obra pública. “Es la más fácil de medir porque tiene una métrica más precisa, hay varios índices, pero el más contundente es el del IERIC que es básicamente el que registra los trabajadores de UOCRA. Ese índice lleva más de 7 u 8 meses en ascenso. Lo cual claramente demuestra que hay un fuerte incremento en la obra pública que tiene más personal registrado y esa tendencia creemos que se va a seguir incrementando durante el año”, sostuvo.

En este sentido, Rins, comentó que actualmente hay más de 8000 trabajadores registrados en la UOCRA y que a fin de año, se podría llegar a la media histórica de la provincia: 10.000 empleados UOCRA.

Otro de los factores positivos para el repunte de la actividad fue que este año el confinamiento fue más corto. “Hay que reconocer que el confinamiento ha sido corto en relación al año pasado. Han sido básicamente esos 9 días, y si quieren contarse los fines de semana también, donde la obra pública y privada se suspendió por decisión del gobierno de San Juan. Pero fuera de eso, la obra privada ha estado funcionando todo el año y casi todo el semestre del año pasado también”, dijo.

Para Rins, el confinamiento no ha tenido un gran impacto este año, aunque reconoció que las restricciones genera mayores costos, en particular en la obra pública. “Los jornales hay que pagarlos igual y son días que no se producen. En el caso de las empresas que forman parte de la Delegación San Juan de la Cámara Argentina de la Construcción hemos hecho un relevamiento y la cámara emplea unos 5000 trabajadores UOCRA. Eso si uno lo ve en el contexto del IERIC y representa casi el 60% de la fuerza laboral UOCRA de la provincia. Cuando eso uno lo cuantifica por un día, hay un impacto. Pero las autoridades, por ahora, no ven que haya necesidad de cerrar o suspender la obra pública y creo que será un año, dentro del contexto, bastante normal”, señaló.

Los contagios en la construcción

En cuanto a los contagios en la actividad, Rins destacó que los protocolos adoptados por la UOCRA y la Cámara Argentina de la Construcción han dado muy buenos resultados. “Los contagios en obras son muy bajos. Primero, por el cumplimiento del protocolo y porque los ambientes de trabajo en su mayoría son abiertos. Pero se ha trabajado muy bien, se ha trabajado en grupos para evitar que tengan contacto y los hábitos para el almuerzo se tuvieron que cambiar”, manifestó.

El dirigente, comentó que en general se han detectado más contagios cuando hubo confinamiento. “Cuando se suspende el trabajo, la gente vuelve a sus actividades sociales y ahí es donde sabemos que hay mayores tasas de contagios”, dijo.

En cuanto a las licencias por Covid 19, Rins contó que también fueron muy bajas. “En la industria de la construcción hemos registrado casos y con la segunda ola se ha visto más. Pero sigue siendo bajo y el impacto que tiene la economía de una obra, hablando en términos generales, es bajo. El impacto existe y hay gente de licencia por Covid 19, pero en una obra que puede tener 100 empleados los casos son muy bajos. Lo vemos positivo porque se respetan los protocolos y sobre todo los trabajadores que son los que más riesgo tienen y esto permite que la industria siga funcionando en este contexto”, indicó.

Inflación y stock

El Presidente de la Cámara de la Construcción comentó que esperan para este año una inflación superior al 50%. “Sigue siendo alta y eso impactará en este sector y en tordos: el industrial, empresariales en general y el sector doméstico que seguramente es en el que más impacte”, indicó.

Además, Rins dijo que continúan los problemas de abastecimiento de materiales de la construcción. El mayor inconveniente se da en la provisión de acero. “Barras de acero de baja sección, de 6 mm prácticamente no hay y es lo que más se usa para la construcción de viviendas. Hay problemas con la provisión de alambres, de clavos y hay otros problemas con insumos importados, pero eso es más normal”, analizó.

El motivo de este faltante es que las industrias no están trabajando al 100% y despachan menos mercaderías que antes de la pandemia. Por ello, analizan nuevas estrategias para evitar el faltante de materiales en las obras, señaló Julián Rins en Canal 13.