Una falla eléctrica habría iniciado el incendio que dejó en la calle a un rivadaviense

Un brutal incendio dejó en la calle a un sanjuanino en el departamento de Rivadavia. Sus vecinos revelaron que el motivo sería una falla eléctrica ya que es algo común que viven en ese consorcio. Todos los domicilios se encuentran conectados a un mismo medidor, junto con otros comercios de la zona.

El consorcio donde ocurrió el problema se encuentra ubicado en la calle Meglioli, a unos 600 metros al sur de Ignacio de la Roza. Las llamas se desataron casi a la medianoche, alertando a uno de los vecinos que se encontraba trabajando en el interior de su departamento a metros del lugar.

"Empecé a sentir olor a quemado. Pensé que era dentro de mi departamento por el corte de luz. Ya hace un año que venimos con problemas eléctricos por no estar habilitados y estar todos conectados a un mismo medidor. Yo sufrí la pérdida de una heladera en su momento entonces creía que venía por ahí. Cuando salí empecé a ver humo en ese departamento, después vi las llamas y lo primero que traté de hacer fue abrir la puerta para sacar el perro que tiene él", manifestó José al móvil de Canal 13.

Luego de algunos segundos más vecinos llegaron al lugar y lograron abrir la puerta para sacar al animal. Posteriormente empezaron a arrojar agua al lugar para tratar de que las llamas no se expandieran a los demás departamentos. Afortunadamente el siniestro fue detectado pocos minutos después de haber iniciado.

Según el relato de Pablo, otro vecino del lugar, los bomberos tardaron unos 20 minutos en llegar al lugar luego de su llamado. Gracias a su trabajo la situación pudo ser controlado pero teniendo pérdidas totales de las pertenencias del dueño llamado Fabricio.

"Este complejo es todo eléctrico, no hay gas. Si hubiese habido gas estaríamos hablando de otro problema. Son 14 departamentos y 3 negocios. Una fiambrería, una carnicería y una panadería. Todos, salvo el carnicero, dependemos de un solo medidor. Yo corté la luz porque uno siempre escucha que hay que cortar el suministro para que no pase a mayores o no pase a la red el fuego", explicó el testigo.

Posteriormente Pablo también aseguró que a él no le consta que todo se haya producido por una estufa halógena prendida. Esto fue lo que habían informado desde la Policía de San Juan. Sin embargo los residentes del lugar aducen el siniestro a una falla eléctrica, algo que no es extraño que suceda allí.

"Estos departamentos pertenecen a un dueño. Todos tenemos ciertas cosas pero la electricidad es lo principal. Una vez pasó que se nos cortó la luz cinco veces en 15 minutos. Todos dependemos de un solo medidor. Hubo que cambiar el medidor por otro con más energía porque antes el que había no aguantaba todo, por eso separaron la carnicería. Hoy en día aguanta más pero no soporta el uso de todos los departamentos", sentenció.