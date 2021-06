"Veo su desesperación por jugar": el dolor de una madre que pide ayuda

Ángel Gabriel es un niño sanjuanino que nació con el impedimento de poder caminar. Vivió 4 años así, pero ahora, de cara a su primer año de clases, quiere poder moverse por sí mismo. Para cumplirle el sueño, sus padres iniciaron una rifa con el fin de comprarle un andador que le permita hacerlo.

"El sueño de nosotros es que él camine, vemos la desesperación que tiene de ir a jugar como cualquier niño", soltó Ana Sánchez, la madre de Ángel, en Compacto 13. Su hijo nació con dos quistes y diplejia, un retraso psicomotriz que afecta a sus piernas. Ahora gatea, pero el tiempo urge y como en 2022 inicia las clases, necesitan que pueda moverse por su propia cuenta: "El sueño es que él camine y verlo a él cumplir ese sueño".

Ana vive la angustia cuando su hijo le pregunta "mamá, ¿Por qué no puedo caminar?". El cuestionamiento es un golpe para ella. "No sé cómo respondérselo", lamentó. Sin embargo, no se da por vencida y pelea por lograr el objetivo de que camine. No tiene obra social, ni recibe pensión, por este motivo acudió a la solidaridad.

Meses atrás recibió ayuda de los ciudadanos de San Juan cuando lanzó una exitosa rifa con la que pudo costear un caro tratamiento que le permitió a Ángel pudiera dividir los pies y pararse derecho. Con una buena experiencia en campañas solidarias, la familia del niño inició una nueva rifa. Esta vez tiene como fin comprar el andador especial con el que podrá movilizarse por sí mismo, también para poder seguir pagando la atención médica que necesita.

Los números de la rifa -que será sorteada el 19 de junio por la quiniela vespertina, para el día del padre- tienen un valor de $250. Quienes se sumen al sorteo benéfico participarán por más de 20 premios entre los que hay comida, ropa y bebidas.