La madre de Brenda Requena pidió que la acompañen en un momento clave del juicio

Esta semana el juicio por el femicidio de Brenda Requena tendrá un nuevo capítulo cuando se lean los alegatos contra Diego Álvarez, la ex pareja de la víctima, quien confesó haberla asesinado. Para afrontar el difícil momento, Laura Requena -madre de la joven asesinada- pidió apoyo y desde Ni Une Menos convocaron a acompañarla en Tribunales.

"¿Cuántas veces las redes te sostuvieron?", publicó Ni Une Menos San Juan en su página oficial. La pregunta fue el pie que el colectivo feminista utilizó para invitar a una concentración que tendrá como fin estar junto a la madre de Brenda Requena mientras los alegatos son expuestos. Fue Laura Requena quien les pidió a las activistas que hagan fuerza en Tribunales para que su hija tenga justicia, aseguró a Diario 13 una de ellas.

"Si somos nosotres quienes sostenemos las redes de contención y acompañamiento, somos nosotres quienes fortaleceremos esos lazos de manera colectiva", agregó NUM. Por este motivo, consideró: "Nos necesitamos en las calles una vez más".

Con barbijos y distanciamiento social, se reunirán en Tribunales - Rivadavia entre Jujuy y Aberastain- el jueves 17 de junio y el viernes 18 del mismo mes, a partir de las 9 horas. La invitación es para toda la sociedad sanjuanina.

"Este caso no es un caso aislado, sino que es uno de los tantos crímenes de odio estructural, machista y misógino, que suceden día a día. Vamos a seguir exigiendo una reforma judicial transfeminista y perspectiva de género para todxs lxs agentes judiciales. Las redes nos sostienen ¡Basta de impunidad!", señaló Ni Une Menos.

Semanas atrás Laura Requena declaró ante la Justicia y al salir confesó a Canal 13 que quedó "más tranquila" cuando la fiscal del caso, Marcela Torres, le aseguró que Diego Álvarez recibiría cadena perpetua. "Espero haber ayudado a que se haga justicia, que hablen con la verdad. Yo no venia preparada. La fiscal me dijo que le iban a dar perpetua. Entré con los pies congelados y gracias a eso salí mejor. Todo eran mis nervios y que me lo asegure una persona del poder me deja mas tranquila", expresó en aquella ocasión.

Más allá de las especulaciones, quienes tienen la palabra final son los Jueces Victor Hugo Muñoz Carpino, Miguel Ángel Dávila Saffe y Juan Bautista Bueno. Ellos integran la Sala Primera de la Cámara Penal, tribunal a cargo del Juicio por el asesinato de Brenda Requena.