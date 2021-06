La UNSJ a la espera por la resolución de la Cámara Federal de Mendoza

“Hemos tratado de acelerar el tiempo de contestación. Si bien nos habían dado cinco días, lo hemos hecho en mucho menos tiempo para ver si podemos acelerar el proceso de que la Cámara pueda también ver si puede acelerar la decisión final que tome”, aseguró el rector Oscar Nasisi tras la presentación realizada por el equipo jurídico de la UNSJ para que la corte tomé una resolución.

Asimismo, Nasisi expresó que en función de esa respuesta, actuarán de acuerdo a lo que el Consejo Superior dicte. “Hoy por hoy nuestra defensa está basada en que nosotros hemos hecho una impresión de derecho en que queremos elegir y ser elegidos todos los universitarios. Desde ese punto de vista sostenemos lo actuado en el Consejo Superior. Así que esperemos que la Cámara resuelva a favor de la Universidad y podamos regresar cuanto antes el acto electoral, que es lo que todos queremos”, manifestó.

Luego dijo que en el caso de que la Cámara resuelve que las elecciones se lleven a cabo pero sin autorizar las titularizaciones que denunció la ex consejera Mónica Morvillo, será el Consejo Superior quien deberá reunirse y tomar una decisión. “hay candidatos de cuerpos colegiados y hay candidatos de cargos unipersonales. Será el Consejo Superior el que arbitrará los medios para ver cómo seguimos adelante. O sostiene la posición o la cambia pero es el Consejo Superior quien debe hacerlo”, agregó.

En ese sentido declaró que si el Consejo Superior sostiene su posición, deberán ir en alzada a la Justicia Nacional de Buenos Aires planteando el recurso. “Si no deberán retraer quizás el calendario hasta otro punto y reiniciar desde allí. Pero son todas conjeturas, es hablar en potencial porque la verdad que hasta no tener la respuesta no sabemos que lo que podemos hacer. Es el Consejo Superior quien debe decidir qué hacer porque es el órgano máximo de conducción de la Universidad y es quien debe tomar esa decisión”, sentenció.