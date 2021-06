La historia del video de un sanjuanino que viralizó Cristina Fernández

Este miércoles 16 de junio se cumplieron 65 años del bombardeo a Plaza de Mayo, en donde un grupo de militares y civiles opositores intentaron derrocar al presidente Juan Domingo Perón, decidiendo bombardear la Casa de Gobierno. Andrés Jones, realizador visual sanjuanino, decidió restaurar un video de aquél fatídico día y gracias a la vicepresidente Cristina Fernández, su corto se volvió viral en redes.

Jones comentó cómo fue que surgió la idea del video en Compacto 13. "Estaba en confinamiento sin poder trabajar por ser independiente. Entonces eso me dio tiempo para ponerme a investigar cosas. En eso me encontré con este hecho histórico y me pareció interesante trabajar con eso porque iba a tener un impacto importante", detalló. Según el realizador el corto "no quedó como uno quisiera, le falta mejorar a la Inteligencia Artificial mejorar".

Originalmente el video es enteramente en blanco y negro, y con una cámara de aquella época, con mucho movimiento. "Por un lado hice el procesado y el color; por el otro una interpolación de fotogramas que con la IA va generando fluidez óptica de la imagen", explicó Jones. Al principio no estaba seguro, pero gracias al aliento de un amigo Jones decidió publicarlo en Twitter. "Hoy me desperté con la sorpresa de que Cristina lo había compartido en todas sus redes", manifestó.

Según Jones la idea de este proyecto fue "para que uno pueda empatizar con el hecho histórico en mayor profundidad, gracias a que ves el detalle de las imágenes. Si bien no es como una actual aún así pueden verse los cuerpos, los autos y lo que implicó ese ataque". "La verdad que esto profundiza la empatía con la historia", finalizó.

La historia del ataque

Cientos de cuerpos heridos y apilados en camiones fue una de las imágenes más impactantes de ese 16 de junio de 1955, cuando la Aviación Naval y parte de la Fuerza Aérea ensayaban un nuevo intento para hacer caer al gobierno constitucional de Juan Domingo Perón. Como resultado del bombardeo, arrojaron 14 toneladas de bombas sobre en Plaza de Mayo, dejó más de 350 muertos y más de 2000 heridos.

Samuel Toranzo Calderón, Aníbal Olivieri y Benjamín Gargiulo, entre otros, fueron algunos de los militares que idearon el plan, que desde hacía tiempo se venía diagramando. Conscientes e que todos los jueves, a las 10.30 horas de la mañana, Perón tenía reuniones con su gabinete, el ataque se llevó adelante en un horario similar. Y fue a las 12.40 horas el momento exacto en el que se inició el bombardeo.