Necesita oxígeno para poder vivir y denuncian que PAMI lo dejó desamparado

“Mi papa necesita oxígeno con urgencia para poder dormir porque es paciente de diálisis. Hice los tramites en PAMI porque necesitaba sacarlo rápido del sanatorio para poder evitar algún virus y nos dicen que demora entre 15 a 20 días”, afirmó Rosana Agüero ante el móvil de Canal 13. Es que la mujer se encuentra desesperada, ya que debió salir a alquilar un tubo de oxígeno que necesita una recarga permanente que ocasiona un gran gasto para que su padre pueda seguir viviendo.

La hija de este hombre contó que tuvo a su papá de 71 años internado por coronavirus en la Clínica Santa Clara y afortunadamente pudo recuperarse de la enfermedad. Sin embargo, al ser un paciente que se realiza diálisis, necesita de algunos cuidados extremos porque quedó con secuelas que no le permiten hacer grandes esfuerzos.

“Mi papá necesita oxígeno para poder dormir y como PAMI hasta el momento no me dio respuesta, he tenido que alquilar un tubo de oxigeno que entre papeles y recargas ya he tenido que gastar alrededor de 800 dólares”, aseguró.

La mujer se encuentra en una situación desesperante, ya que actualmente mientras tiene a su papá internado de forma domiciliaria, su madre está internada en la Clínica Santa Clara porque sufre de fibrosis pulmonar. “Mi mamá ya está para recibir el alta pero no la puedo sacar de la Clínica porque también necesita oxígeno”, agregó.

Claro que con ambos padres internados en su domicilio, Rosana necesita dos tubos de oxigeno pata ambos que diariamente la harían gastar alrededor de $3.000. Es por ello que pide ayuda, porque PAMI le dijo que el trámite de su padre demora 20 días o más y aún no ha podido tramitar los tubos de oxígeno para su mamá.

“Ya va a ser la tercer semana que inicié el trámite para mi papá y aun no tengo respuestas. El oxígeno los necesito con urgencia porque si no mis papas se me mueren. Todavía no puedo buscar a mi mamá que ya recibió el alta clínica” sentenció.