Trabajadores de correos privados denuncian despidos injustificados por parte de sus empresas y aseguran una falta de representación de Ricardo Cardozo, secretario general del gremio de los Camioneros. 'Fui desapartado de mi puesto de trabajo sin previo aviso, yo andaba de distribución y cuando llegué había un notario con carta de despido. No me explicaron por qué, tampoco lo dice la carta, y desde el sindicato no me dan respuesta', afirmó un trabajador.

'Fui al gremio a hacer el reclamo para que me defendieran, pero el secretario general, Ricardo Cardozo, no me quiso recibir y Ángel Tello, que es su mano derecha, me recibió, pero no quiso hacer el reclamo delante mío, que por lo general llaman a la empresa en mi presencia. Fui con el delegado, Roberto Dávila, quien también le pidió que hiciera el reclamo, pero Ángel Tello no lo quiso hacer y Ricardo Cardozo no me da respuestas', agregó.

Otro trabajador que prestaba servicio para un correo privado fue despedido el año pasado cuando llegué a la empresa y le dijeron verbalmente que no había más trabajo. 'Estuve esperando dos semanas y cuando fui de vuelta me volvieron a decir que no había trabajo así que con unos compañeros fuimos a un abogado y mandamos cartas documento. Ahí me echaron sin pagarme un peso y me dejaron en la calle', expresó.

Por su parte, otro trabajador explicó que fue echado de palabra por el encargado de la empresa el pasado 20 de mayo. 'Me dijo que estaba suspendido. Se lo comuniqué al delegado y él habló con el gremio, pero hasta la fecha no tengo ninguna respuesta, ni del gremio ni de la empresa. Recurrí a un abogado privado y me inventaron una causa de que no había entregado la boleta de Energía San Juan a siete usuarios del barrio CESAP', detalló.

En este sentido, el hombre destacó que corroboró que dichas boletas estaban bien entregadas. 'Ricardo Cardozo, secretario general de Camioneros, nunca me respondió, ni me defendió, ni me dio los motivos de mi despido. Estoy en el aire porque no recibí respuestas de nadie. Es como si fuera un complot entre la empresa y el sindicato. Hay temor en la empresa porque supuestamente hay una lista para próximos despidos y no tenemos respuesta de ello', concluyó.