Solsticio de invierno 2021: cuándo será el día más corto del año

San Juan está a pocos días de comenzar el solsticio de invierno, el cuan tendrá lugar el día más corto del año. Según el director del Observatorio Astronómico Félix Aguilar, RIcardo Podestá, esto se produce porque "el sol está angularmente más alejado del Ecuador, cuando normalmente lo tenemos más al norte". La noche más larga varía todos los años, aunque "siempre ronda cerca del 20 de junio", y este 2021 tocó justamente el 21 de este mes.

"Apenas comienza el día 21, se va a producir el solsticio de invierno. En esa fecha, el sol está lo más lo alejado del Ecuador, hacia el hemisferio norte. Por ende el día es más corto que la noche", explicó el astrónomo a Canal 13. Es decir que el próximo lunes el sol saldrá a las 8.33 y se pondrá a las 18.39, por lo que habrá diez horas de luz solar. "Desde el 21 en adelante el sol empieza a venir hacia el hemisferio sur y pasa por el Ecuador" entonces de a poquito los días se van haciendo más largos".

Asimismo Podestá detalló que el 21 "el sol va a llegar a un altura de 35 grados de altura, por lo que no calienta tanto, nos brinda calor en forma más oblicua". Cabe destacar que las estaciones astronómicas no comienzan siempre en la misma fecha porque "la órbita de la tierra no es un círculo, es una elipse. A veces comienza en un horario y fecha distinta", detalló el astrónomo.