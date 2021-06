¿Vuelve un clásico a San Juan? Mirá como va quedando el 'trencito de la alegría'

Lisandro Cevinelli, quien es Director de Espacio Verdes de San Juan habló con Canal 13 sobre las nuevas reformas que le generaron al tradicional Tren de la Alegría.

Sucede que este nostálgico tren fue restaurado desde sus vagones hasta la locomotora. Por esto es que el funcionario explicó que esto es "una de las tantas muchas mejoras que se vienen haciendo en el eje cívico sobre todo en el parque, para acompañar en poco lo que es las ampliaciones del parque de Mayo".

El trencito se inauguró en la década del 60 en aquella época era un atractivo importante. Por ello es que desde el Gobierno apuntaron a ponerlo en en valor. A la vez Cevinelli señaló que "la intención es ir mejorando para que las personas puedan visitarlo".

En 20 días estipulan que estará finalizada la mejora e inclusive estará iluminado para ser considerado un atractivo sin movimiento en el el Parque de Mayo. Sin embargo no descarto la posibilidad de que en un tiempo pueda ponerse en funcionamiento pero de manera eléctrica. De este modo el regreso estaría acompañado por nociones de cuidado ambiental. Aunque no es una certeza o algo inmediato.