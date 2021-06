La mamá de Brenda, furiosa porque aseguran que su hija no sufrió al ser descuartizada

Alrededor del mediodía de este viernes 18 de junio se conocerá cuál será el futuro del femicida de Brenda Requena, Diego Álvarez. Acerca de esto la madre de la víctima señaló que tiene muchas esperanzas de que se haga justicia y le den prisión perpetua. Sin embargo la dolida mujer contó que esta furiosa ya que la defensa del asesino argumentó que su hija no sufrió, ya que fue descuartizada cuando ya estaba muerta.

Laura Requena habló con Compacto 13 y reveló la indignante estrategia que utilizó el abogado Alejandro Castán, defensor de Álvarez, durante una audiencia. La mujer reveló que el letrado argumentó ante la justicia que Brenda no sufrió al ser descuartizada, debido a que ya había muerto minutos antes.

"La fiscal pidió perpetua para Diego Álvarez y la que me defiende que es la Dra. Noriega también. Estoy conforme. No es el caso de la defensa de Álvarez porque da mucha bronca lo que ha dicho el Dr. Alejandro Castán. 'Si bien la estranguló, después de muerta al descuartizarla no sufre la persona', dijo. Entonces quiere sacarle violencia, quiere poner emoción violenta. Estoy con bronca y con impotencia", expresó.

Los dichos de Castán tienen el objetivo de sumar la figura de emoción violenta y así poder atenuar la posible pena que reciba su defendido. Laura además señaló que Álvarez en más de una ocasión ha tratado de dejar a Brenda como una mala madre, señalando que descuidaba a sus hijos.

"Álvarez la puso muy mal, la ha puesto de mala madre, de no lavarle la ropa, de dejar descuidado los niños, cosa que no era así. Es muy machista este tipo y muchas cosas más. La nena me dijo que tenía ganas de tocarle la carita a su mamá, eso me dijo. Hay cosas que así me matan. Quiero justicia por Brenda y por todas las demás a las que les arrebataron la vida", sentenció.

De esta manera la posibilidad de que tanto Laura como el resto de su familia pueden darle un cierre a esta trágica situación, esta en manos de la Justicia. Se espera que la condena para Álvarez se conozca alrededor del mediodía de este viernes 18 de junio.