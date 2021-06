Tatuadores sanjuaninos armaron una movida solidaria para los "callejeritos"

Un grupo de tatuadores sanjuaninos decidió armar una movida solidaria para ayudar a los perros de la calle. La bondadosa idea se le ocurrió a Gerardo, un joven tatuador que surgió de la "empatía y andar por la calle viendo como sufren los animalitos el frío", manifestó a Canal 13. Es que si bien el solsticio de invierno todavía no ocurrió, la ola polar se hizo sentir esta semana.

Se trata de una rifa solidaria en la cual comprando un bono de $300, participás por el sorteo de 17 tatuajes básicos hechos por reconocidos tatuadores de San Juan. "La idea es que con lo recaudado podamos comprar mucha tela polar para hacerle ropa. Muchas personas se están sumando para hacer los chalequitos y también dar una mano a la hora de buscar a los perritos y ponérselos", detalló Gerardo.

"Les tiré la idea por grupo de WhatsApp que tengo con la mayoría de los tatuadores y se empezaron a sumar todos. Me sorprendí y me puse muy contento porque no dudaron e incluso se siguen sumando más todavía", expresó contento Gerardo. Entre los tatuadores se encuentra Shamila Alba, Jorge Zuccarino, Maxi García, Matías Cavalli, Fran Trigo, Maxi Colombo y más. La compra del bono se hace mediante Mercado Pago al alias Gera.ink77

Si bien no se asociaron con ninguna agrupación que ayuda a callejeritos, organizaciones como Patitas San Juan "se sumó compartiendo y ayudando a difundir la movida. Espero que siga creciendo y podamos vender todos los numeritos", puntualizó el tatuador. Desde que iniciaron la rifa, hace un día, hasta el momento ya vendieron 24 bonos y la idea es llegar a 100 por lo menos. "No tenemos planeado hacer más cosas pero si vemos que funciona, creo que podemos seguir más adelante". finalizó.