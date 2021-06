Tras 17 meses de dolor, llegará a juicio la tragedia vial de los sanjuaninos en Pinamar

Por la noche del 19 de enero del 2020 se produjo un accidente automovilístico con un desenlace trágico en Pinamar. En el mismo murieron tres personas, dos de ellas eran sanjuaninos. Actualmente, luego de 17 meses de lo sucedido, este caso llegará a juicio lo que llena de esperanza a los familiares de las víctimas.

Los fallecidos fueron Alberto Camino, Daniel Camino y Nicolás Miranda. Por la mañana de este sábado 19 de junio Sabrina Camino, quien es esposa de Nicolás, hija de Alberto y nieta de Daniel Camino habló con Canal 13 junto a Cristina Vera, madre de Nicolás. Ellas están pidiendo justicia desde el primer día de la tragedia, ya que el responsable del siniestro esta libre.

En ese momento los tres viajeros partieron en un auto desde San Juan hasta Pinamar. Cristina desde Buenos Aires y Sabrina desde esta provincia seguían su trayecto mediante un GPS. Todo se desarrollaba de la manera esperada hasta que en el celular vieron que el vehículo se frenó de golpe y tras varios minutos no avanzaba más. En ese momento Nicolás estaba hablado por teléfono con su madre.

"Ellos estaban a unos 20 minutos de llegar. Yo estaba hablando con Nico en ese momento cuando pude sentir el impacto y se cortó la comunicación. Pensé que se le había caído el teléfono, no entendía lo que pasaba. Intenté llamarlo, no contestaba y cuando vi el GPS vi que quedó detenido. Salimos a la ruta a ver que había pasado. Llegando a Pinamar vimos las luces. Es una foto trágica que no quiero recordar pero me vuelve permanentemente cada vez que agarro la ruta", relató Cristina.

Lo que había pasado era que una persona alcoholizada venía manejando su rodado a altas velocidades por el carril contrario. Esta persona estuvo apunto de embestir un vehículo donde viajaba otra familia, pero ellos pudieron tirarse a la banquina y esquivarlos. Lamentablemente los sanjuaninos no tuvieron esa suerte y protagonizaron un choque frontal brutal que terminó con la vida de los tres.

En cuestión de segundos la vida de estas dos mujeres había cambiado. Una había perdido a su hijo. La otra había sufrido la muerte de su pareja y tenía la responsabilidad de contarles lo sucedido a sus pequeños de apenas cuatro y dos años de edad. Todo estaba en su contra de repente.

"Lo primero que hice fue decirle al nene más grande que hubo un problema que había que ir a solucionar y que los involucrados eran nuestros familiares. Lo que hice fue hablar con compañeras y profesoras que son terapeutas y psicólogas. Me contuvieron, me ayudaron y me hablaron para decírselos a los nenes desde la verdad. De repente perdieron a su papá, a su abuelo y su bisabuelo. Que no estuvieran más era algo trágico y más cuando ellos tenían cuatro y dos años", reveló Sabrina.

Desde ese preciso instante es que estas dos luchadoras se unieron para caminar juntas y pedir justicia. Esto se debe a que en un primer momento el caso fue caratulado como homicidio culposo y el responsable quedó en libertad. Sin embargo con el tiempo, mediante algunos peritajes se fueron sumando pruebas que permitieron cambiarlo a dolo eventual.

"Empezamos a transitar el camino de justicia a partir de que el juez David Manzinelli ratifica el pedido del fiscal de elevar a juicio por dolo eventual y subsiguientemente por homicidio culposo teniendo en cuenta la cantidad de víctimas. Para nosotros es un gran paso. Es muy esperanzador, ha sido muy duro pero no vamos a parar hasta conseguir la condena ejemplar que estamos pidiendo", expresó Vera.

Finalmente ambas afirmaron que lo que están esperando es que esta persona reciba la condena máxima. Por dolo eventual este castigo puede ir desde 8 años hasta los 25 años de prisión efectiva. Esto sería lo único que aliviaría un poco el dolor de esta familia que hace exactamente 17 meses que tiene tres sillas vacías en su casa.