Ofrecía un seminario ficticio de besos y le llovieron los mensajes en redes

Empezó como un chiste en redes sociales pero después desembocó en una especie de experimento social. El sanjuanino Jeremías Bogni creó un flyer con una actividad ficticia: "Primer Seminario de Caricias", a cargo del "doctor cariño", es decir él mismo. Su intención fue ironizar sobre un seminario pago sobre cómo besar, pero después los usuarios se lo tomaron en serio y le llovieron los mensajes. "Cualquiera puede hacer un seminario de alguna cosa y puede funcionar", explicó a Canal 13.

"Me levanté un domingo y me encontré con un seminario de besos, que tenía precio. Entonces me propuse hacer mi seminario de caricias y saqué la cuenta de cuánto se podía ganar: era más de lo que ganaba un médico por ejemplo", explicó Bogni. El realizador visual compartió el flyer de la actividad ficticia en redes sociales.

Según Bogni, cerca de trece personas lo contactaron para inscribirse al seminario, ya que él no había puesto ningún dato por lo que se trataba de un chiste. "Me llamó un maestro de Reiki para dictar el taller juntos. También una amiga de Chile que me comentó que iba a un seminario de danzas y las caricias era un tema importante", destacó Jeremías.

De este experimento social que surgió como un chiste, Bogni reflexionó dos cuestiones. "Primero, la plata mueve mucho. La segunda reflexión que tuve es la falta de caricias que hay quizás por la pandemia, la gente esta ávida de cariño", puntualizó el sanjuanino. "Todavía me llegan mensajes sobre el seminario, tuve que silenciar el celular", finalizó.