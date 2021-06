Rompió el silencio: el estudiante que fue bajado del colectivo denunció agresiones

Este miércoles, un estudiante universitario registró el momento en el que un chofer lo hizo bajar del colectivo por negarse a pagar el boleto común. El joven dialogó con Canal 13 y explicó que fue una situación bastante agresiva. 'Hoy al mediodía, a las 12:30, cuando volvía de la facultad de hacer trámites, me subí a la línea 26A de la empresa El Triunfo y al querer abonar el boleto escolar el chofer se negó', explicó Juan Yañez, alumno de Abogacía.

En este sentido, el joven relató que le dijo que ese pasaje le corresponde como estudiante y que iba a esperar a que se suban los inspectores para mostrarles que viene pagando ese boleto. 'Intenté explicarle porqué me lo deben cobrar y me senté en un asiento. El chofer, sin decir nada, avanzó unas tres cuadras y en España y 9 de Julio frenó. Iba lleno de trabajadores y estuvo como dos minutos insistiendo con que pague el boleto', agregó el estudiante.

Yañez insistió con que le cobrara escolar como corresponde, según lo establece por resolución Tránsito y Transporte, la cual no se modificó durante la pandemia. 'Manifestó que no me iba a cobrar escolar porque no hay clases, lo que no sabe es que los estudiantes universitarios vamos a las facultades a hacer trámites también, como inscribirnos o podemos ir además al comedor universitario', se explayó el alumno, argumentando su viaje en el 26A.

Según el estudiante, el colectivero paró el micro con la intención de demostrar que el chico estaba en rebeldía, pero la gente empezó a ofrecerle su SUBE. 'No era por la plata sino por mi derecho. Ahí el colectivero se salió del habitáculo y empecé a filmarlo por las dudas que me agreda. No me tocó pero hubo un maltrato verbal, fue vehemente con sus palabras para hacer que me baje', manifestó Juan Yañez, quien espera que se respete el cobro del escolar.