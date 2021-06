Video: polémica por un chofer que hizo bajar del colectivo a un estudiante

Colectivero hizo que un estudiante se baje por no pagar boleto común.

En las últimas horas se hizo viral un video en el que un estudiante fue descendido de un colectivo por no querer abonar el boleto común, sino que le pedía al chofer que le cobrara escolar. Esta situación se dio en medio de una denuncia de Consejeros Estudiantiles de la Universidad Nacional de San Juan y miembros del Espacio Ideas ante la Secretaría de Transporte de la provincia.

Según indicaron, después del confinamiento estricto por coronavirus, algunas empresas de colectivos se niegan a cobrarles el boleto escolar. A la vez, pidieron medidas al respecto. 'Varias entidades de la universidad retoman la presencialidad para algunas de sus actividades para la realización de trámites administrativos y académicos', remarcaron.

Y agregaron: 'Sin embargo, cuando los alumnos quieren viajar a las facultades no les dan la posibilidad de pagar el valor dispuesto para estudiantes'. En la nota que los alumnos presentaron oficialmente ante las autoridades, pidieron 'que se tome medidas al respecto y se exija a las empresas de transporte de pasajeros que cobren el boleto escolar'

Resaltaron que es una normativa vigente para quienes ofrecen este servicio público. Fuentes oficiales explicaron al respecto que, se debe analizar la situación porque, 'si bien no hay una solicitud o un permiso a las empresas de colectivo para no cobren este tipo de boletos, como las clases sólo se están dictando de modo virtual los alumnos no deberían dirigirse a las instituciones'.