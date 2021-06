Aparecieron los jóvenes sanjuaninos que eran buscados: estaban detenidos

Este domingo una familia de San Juan sufrió desesperantes horas por la desaparición de una joven pareja. Perdieron comunicación con ellos en la mañana y no supieron nada más de su paradero. Finalmente, aparecieron.

Franco José González, de 24 años, y su novia Florencia Arroyo, también de 24, avisaron a su familia que estarían en la casa de una amiga. Pero a las 9 am abandonaron el domicilio en el que estaban y desde entonces no pudieron contactarse con ellos, según relató la hermana del joven a Diario 13.

La desesperación creció a lo largo de la jornada porque las horas pasaban y seguían sin dar rastros. Presentaron al denuncia a la Policía y como no obtenían información iniciaron un pedido de búsqueda en redes sociales.

Tras 12 horas de angustia, González y Arroyo aparecieron en perfecto estado de salud. No se contactaron con nadie durante el día porque estuvieron detenidos en la Comisaría 23°.

La hermana de González no compartió más detalles al respecto, pero manifestó disconformidad con que los efectivos que los detuvieron no avisaran que estaban ahí. Asimismo, la madre del joven se quejó de que policías fueran en 3 ocasiones a su domicilio para preguntar si tenían novedades, cuando estaban en una comisaría. Por otro lado, la Policía de San Juan aclaró a este medio que "si la pareja es mayor de edad no es necesario avisar a un familiar, dependiendo del motivo de la detención".