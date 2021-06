El impresionante paisaje helado en el Parque de Mayo

En la mañana de este lunes el frío bajo cero y la llegada del invierno se hicieron sentir fuerte en el parque de Mayo. Es que durante toda la madrugada cayó una fuerte helada y la parte más nueva del pulmón verde amaneció bajo una fría capa de hielo.

Según pudo comprobar el móvil de Canal 13 San Juan, el principal pulmón verde sanjuanino amaneció casi blanco pero no porque haya caído nieve si no porque cayo una helada bastante espesa durante toda la noche. Esto no solo se podía ver reflejado en el pasto del parque, sino también en los asientos de madera que están ubicados en la zona más nueva que se construyó.

De acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional (SMN), minutos después de las 8 de este lunes la temperatura alcanzó los -2,6°C, aunque la sensación térmica indicaba un frío más fuerte. Es que la sensación térmica marca los -6,2°C. Claro que este frío se vio reflejado en cada una de las imágenes que fue tomando el móvil de Canal 13, ya que esta fría capa de hielo se observaba a simple vista.

Cabe destacar que la máxima prevista para esta jornada alcanzaría los 16°, fundamentalmente porque se prevé el acompañamiento del sol en las horas más cálidas. Con la información brindada por el SMN, dentro de estos parámetros se transitará esta primera semana invernal, con registros que nunca superarán los 17°.