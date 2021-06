Este martes 8 sanjuaninos murieron por coronavirus: uno tenía 33 años

Este martes San Juan sumó 343 nuevos casos de coronavirus, según informó el ministerio de Salud en su parte diario. Además, en las últimas 24 horas 8 sanjuaninos perdieron la vida a causa de la enfermedad.

Los fallecidos son una mujer de 89 años, oriunda de Rivadavia; un hombre de 66, de Rawson; un hombre de 37, de Capital; una mujer de 74, de Rawson; un hombre de 55, de Iglesia; una mujer de 66 años, de Caucete; un hombre de 33, de Chimbas; una mujer de 88 años, de Santa Lucía. Todos estaban internados al momento de su muerte.

Asimismo, la cartera sanitaria informó que hay 271 internados -entre positivos y sospechosos- en las áreas de Covid 19. De ese total, 128 pacientes permanecen en el Área Crítica pacientes, 49 de los cuales están con asistencia respiratoria mecánica.

De los internados 5 son embarazadas y 3 son niños. No obstante, el parte no especificó su estado de salud y si utilizan respirador o no.

Con las nuevas cifras, el total de casos registrados desde el inicio de la pandemia llegó a 51.372, de los cuales 7.805 son casos activos. En tanto, el acumulado de fallecidos alcanzó los 865.

Números de coronavirus en San Juan

Nuevos casos: 343

Total confirmados: 51.372

Pacientes con proceso infeccioso: 7.805

Personas fallecidas (acumulado): 865

Recuperados: 42.702

Test negativos: 272