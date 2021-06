Casa nueva, vida nueva: el rotundo cambio de Shirli, la estudiante de Policía que conmovió a todos

Hace menos de un mes, la historia de Shirli Flores conmovió a todo San Juan. La joven aspirante de Policía vivía con su pareja y sus 4 hijas en condiciones vulnerables, en una vivienda precaria, sin luz, sin agua, sin baño, sin cocina. Aún con tantas dificultades, no se rindió y continuó estudiando para poder recibirse. Sus fotos se viralizaron en las redes y despertaron la solidaridad de cientos de sanjuaninos que se conmovieron y decidieron aportar un granito de arena para ayudar a esta joven mamá y su familia.

Tal fue la movida que hoy, Shirli y su familia, viven una realidad 100% distinta. Les consiguieron una casa nueva con todos los servicios y cerca de la Escuela de Policía para que la chica pueda estudiar con mayor comodidad, ya que se encuentra en el último año de la carrera.

En Paren Las Rotativas, la joven y su pareja contaron cómo les cambió la vida gracias a la ayuda recibida por los sanjuaninos y también desde otras provincias. “Estábamos muy mal porque estábamos en un lugar oscuro. No podíamos estudiar y se nos complicaba muchísimo más por las niñas que eran las que más sufrían de noche. Con toda la ayuda de la gente estamos en una casa nueva. Estamos con luz, estamos con la comodidad y nos cambió muchísimo porque es muy diferente a lo que vivíamos antes”, comentó Shirli.

La joven recordó que hace unas pocas semanas estudiar era una tarea imposible por las duras condiciones en las que vivían. Sumado a ello, debía cuidar de sus hijas pequeñas y no lograba encontrar tiempo ni comodidad para poder preparar sus materias. “Se nos complicaba muchísimo, no estudiábamos, perdí una mesa de examen porque no tenía luz”, contó.

Por su parte, José, la pareja de Shirli, dijo que sus vidas cambiaron rotundamente de un día para el otro. “Gracias a la gente que recaudaron plata para alquilar y gracias a la gente nos cambió todo. Podemos estudiar tranquilos. Tenemos la tranquilidad que no teníamos antes”, afirmó.

Pero la historia de Shirli también trascendió las fronteras. Tanto que fue invitada por la Policía de León, Nuevo México para contar su historia. “Han llamado de otras escuelas de países como Colombia, de México y la han tomado con un caso ejemplar y la han invitado a dar una charla”, dijo José.

“Eligieron mi caso porque los conmovió mucho y quieren que cuente mi historia con un superior mío”, agregó la cadete.

La pareja de la joven fue quien recibió el llamado del jefe policial del distrito mexicano. “Se comunicó el jefe de la policía de León para realizar una video llamada con un superior y contar la historia de Shirli que le había conmovido mucho. Dijeron que se enteraron por las redes sociales y que ellos iban a hacer llegar la ayuda”, relató.

La cita fue propuesta para este jueves. Lo cierto es que las autoridades de la Policía de San Juan todavía no fue notificada, por lo que la fecha podría cambiar. Sobre esta invitación, Shirli comentó que al principio tenía un poco de vergüenza y temor. “Estaba muy sorprendida, no lo puedo creer todo todavía. Le agradecemos a toda la gente”, dijo.

La familia recibió tantas donaciones que decidió donar a un comedor todos aquellos elementos que no necesitan. De ese modo, la cadena solidaria por Shirli, sigue llegando también a otras personas que más lo necesitan.