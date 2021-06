La joven caucetera que contrajo un hongo tuvo una leve mejoría

Silvina Rey, quien es la tía de Victoria Mitre habló con CANAL 13 SAN JUAN sobre el actual estado de salud de la joven. Es que la caucetera de 19 años padece Covid 19 y producto de la internación se contagió de un hongo que la complicó.

"Victoria es una milagro de vida" inició la tía de la joven. A la vez remarcó "hoy nos encontramos por videollamada con Victoria ya que ha tenido una recuperación, la cual para los médicos fue asombrosa". Cabe recordar que esta chica lleva más de 20 días en terapia intensiva ella ya que producto del covid tuvo pulmonía bilateral. Para paliar esta enfermedad, en un primer momento le pidieron un medicamente que les costó más de 60 mil pesos.

Sin embargo a los días conocieron que ella contrajo un virus que ponía en jaque su vida. Este se denomina Aspergillus y para su tratamiento necesita de Ambisome, el cual es un antibiótico y antifúngico. Para poder generar el procedimiento le pidieron 140 ampollas para colocar durante 14 días. El mayor problema estaba en que cada una de ellas tiene un valor de $23 mil, por ende para completar el tratamiento son necesarios $3 millones.

La familia de Victoria logró conseguir 6 dosis, gracias a donaciones y ahorros, pero lo que más esperaban era que se efectuará el pedido a la Obra Social Provincia, aunque según Silvina actuaron muy lentos.

Otro de los datos que dio a conocer Rey es que los médicos al principio no le querían colocar las dosis que tenía, ya que no querían interrumpir el tratamiento. Sin embargo al ver que no llegaba, ayer colocaron las primeras. Luego de varias insistencias lograron que OSP accediera a dar 60 ampollas, las cuales entregaran a medida que se llegue a una favorable evolución de la joven. Al mismo tiempo la familia consiguió a través de una farmacia ampollas, que deben devolver.

Pero a pesar del mal panorama, hoy obtuvieron una buena noticia, ya que los médicos señalaron que con las primeras dosis la fiebre bajó y hay leves signos de mejoras. Lo cual le da grandes esperanzas a la familia

Las nuevas ampollas prometidas por OSP llegarían el jueves, aunque Rey aseguró que ante las idas y vueltas que ya tuvieron, están apelando a la solidaridad para poder comprar más dosis por cuenta propia. Ante esto resaltó que "si no hubiera sido por el dinero que tenemos guardados, más las donaciones Victoria no hubiera podido empezar en el tratamiento".

Ahora lo que resta es seguir esperando por las evoluciones de la joven de Caucete y posteriormente un largo proceso de rehabilitación ya que deberán ayudarla a caminar, debido a los días de internación y la fuerza perdida.