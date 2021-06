Rompió el silencio la mamá de la presunta víctima de abuso policial: 'Lastimaron a mi hija'

Durante la presente semana un polémico video grabado en la provincia de San Juan comenzó a viralizarse en las redes sociales. En el mismo se puede ver como una adolescente fue reducida por dos efectivos policiales que luego la llevaron al calabozo de una comisaría. La madre de esta presunta víctima de abuso policial rompió el silencio en Compacto 13 y aseguró que los uniformados lastimaron a su hija.

La entrevistada contó que todo sucedió alrededor de las 14:30 del pasado lunes 21 de junio en el Skatepark San Juan. Allí un grupo de jóvenes se encontraban celebrando el Día del Skater. En el lugar se había organizado un evento para celebrarlo. Aparentemente la reunión habría convocado a una gran cantidad de gente, lo que habría alertado a personal de la Policía de San Juan.

En el lugar había tanto mayores como menores de edad. Debido a esto un grupo de funcionarios policiales llegaron al lugar con el objetivo de desafectar a todos los presentes. Estas personas no habrían estado cumpliendo con los protocolos. Sin embargo los organizadores les pidieron que se colocaran un barbijo y que se separaran en grupos de cuatro personas.

En ese momento algunos de los skaters se habrían negado a retirarse. Puntualmente una adolescente fue rodeada por policías y una amiga de ella se acercó para tratar de ayudarla. Su objetivo era preguntarle a la joven si necesitaba que llamara a su madre para que fuera a buscarla.

"Mi hija se acercó a ver que sucedía con una amiga que estaba rodeada de efectivos masculinos. Allí es cuando los policías la insultan de manera peyorativa. Mi hija les dice que no la pueden detener porque es una menor, les da los datos pese a que no tenía su DNI porque lo tengo yo. Ahí se quiso ir y dos policías se le ponen por delante, la reducen y piden ayuda a una efectivo femenino", contó la madre de la chica que protagonizaba la filmación.

Acto seguido la hija de la entrevistada fue reducida y una de las autoridades presentes colocó su rodilla en la espalda de la menor. Después la ayudaron a incorporarse, la esposaron y la subieron a una camioneta para trasladarla a la comisaría 5ta. En ese instante las amigas de la aprehendida llamaron a su mamá para avisarle que se la estaban llevando a una dependencia policial.

"Consideramos que es una detención completamente ilegal e irregular. Así hubiera cometido alguna irregularidad no se pueden esposar menores. No se los puede retener ilegalmente y mucho menos no comunicarse con los padres porque a mi hija se la llevaron y si a mi sus amigas no me avisaban yo no me enteraba de donde estaba mi hija. Eso es muy grave porque así desaparecían personas en la dictadura", relató.

Al recibir este llamado la mujer se trasladó rápidamente al Skatepark y efectivamente se encontró con su hija en la camioneta. Ante esta situación ella le remarcó a los oficiales que se trataba de una menor, que ella era su madre y que como ya estaba en el lugar debían soltarla. A pesar de esto ellos se negaron y le dijeron que debía retirarla por la comisaría con una partida de nacimiento.

Frente a este pedido ella accedió, regresó a su casa y se trasladó hasta la dependencia con el documento en su poder. Una vez en el lugar le aseguraron que la detenida había cometido una infracción por estas en un grupo muy grande de gente. Sin embargo nunca le aclararon bien cuál había sido el delito porque en un principio le dijeron que era porque había insultado a policías.

"Cuando llegué a la comisaría me encontré con que lastimaron a mi hija por el accionar de los efectivos. También me enteré que había sido requisada de manera visual en la zona de calabozos por dos efectivas. Se le pidió que se levantara la remera y el pantalón. La hicieron firmar a ella, eso es lo más grave, no estaba en presencia de sus padres o de su representante legal. Ese papel no lo adjuntaron en el expediente, yo vi que lo metieron en un libro de actas y no me lo entregaron", manifestó.

Además de negarse a mostrarle los documentos que ella solicitó, la mujer destacó un particular detalle. En todo momento los trabajadores tapaban el nombre que se encuentra bordado en su uniforme. Sumado a esto cuando ella les pedía que se identificaran se negaban rotundamente.

"Ellas se estaban tapando el nombre en todo momento. Pedí que por favor me dieron los nombres de las personas intervinientes en el operativo y el jefe a cargo del operativo. El oficial me negó la información, me dijo que iba a estar en un expediente pero yo jamás estuve en conocimiento. Muchos no tenían nombre y los que lo tenían se lo tapaban con un papel como una de las policías femeninas. Ella fue la que más hostigó a mi hija arriba de la camioneta. Todo esto lo se porque me lo contó mi hija", afirmó.

Finalmente a raíz de todo lo que aparentemente vivió su hija, la entrevistada ya ha realizado varias presentaciones. Ella presentó una queja ante Control de Gestión Pública, hizo un descargo en Derechos Humanos y también realizó una denuncia penal. Sumado a esto también hizo denuncias ante organismos públicos a nivel nacional.