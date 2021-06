Video: así le chocaron el auto en Capital y busca a los responsables

El pasado martes cerca de las 11 de la mañana, Déborah se llevó una amarga sorpresa: su Renault Sandero fue chocado por un desconocido que se dio a la fuga. Por suerte, había una cámara de seguridad de un negocio apuntando al lugar y todo quedó registrado. Por eso, la damnificada necesita ayuda para identificar a los responsables. "Me da bronca la impunidad de la gente que maneja como se le canta", manifestó Déborah a Canal 13.

El siniestro ocurrió en la transitada esquina de calles Aberastain y Maipú, en donde Déborah suele dejar su vehículo estacionado ya que trabaja en un negocio del lugar. "Como está la Oficina de Flagrancia, es una esquina muy transitada donde suelen haber choques seguidos, y muchos autos estacionados, es difícil encontrar estacionamiento", destacó la joven. Esa mañana, Déborah encontró un estacionamiento justo en la puerta de su trabajo, y en frente hay un taller mecánico.

A las horas, una mujer le avisó a Déborah que presenció cómo le chocaban su vehículo y escapaban del lugar. "Ella anotó la patente de la Toyota Hilux blanca pero cuando la revisé en internet para dar con el titular, me figura otro auto. O me la pasaron mal o es una patente robada", puntualizó la damnificada. La joven intentó radicar la denuncia en la Comisaría 2da pero tras esperar "más de dos horas" le dijeron que "como no tenía datos de la otra persona no podía hacer nada. Quizás una exposición pero me dijeron que iba a quedar archivada".

Por parte del seguro tampoco tuvo suerte. Según manifestó Déborah, al tener solo el seguro contra terceros no le cubría nada, y menos al no tener mayor información del culpable. Estos motivos llevaron a la damnificada a compartir el video del choque, para pedir ayuda a identificar al conductor y el acompañante de la camioneta.