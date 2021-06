Dramático reclamo de una familia que asegura que su hijo murió de Covid

Miguel González era un joven de 22 años que perdió su vida en la madrugada de este último martes cuando se encontraba aislado en su casa por coronavirus. Pese al dolor, su familia reclama a través de las redes sociales que el joven fue abandonado, ya que no lo quisieron internar porque saturaba bien y para resguardar la salud del personal sanitario.

Según las palabras de la familia, 4 días antes de que este joven perdiera su vida, personal de emergencias médicas (107) lo atendió en su domicilio para darle una medicación que no logró calmar los síntomas que padecía. En ese sentido aseguran que los profesionales consideraron que no debía ser internado porque se encontraba saturando bien.

No obstante con el correr de los días la salud de Miguel fue empeorando y pese a ser atendido por personal médico, la decisión era no internarlo porque saturaba bien. “Le inyectaron cosas, por cierto no nos dijeron que era, decían que iba a mejorar con eso y le dieron más pastillas, paso un día más y volvimos a llamar a la ambulancia porque estaba mal”, aseguraron en un largo comunicado en las redes.

Asimismo la familia relató que este joven padecía obesidad grado 1, una pequeña deformación en el corazón y una leve asma. Es por ello que desde el personal de salud les recomendaron que alquilaran un tubo de oxigeno porque no estaba en condiciones de ser internado.

Sin embargo luego de finalizar el día, alrededor de las 4 de la madrugada de este último martes, el joven terminó perdiendo su vida de un paro respiratorio y la familia no encuentra una respuesta que los deje tranquilos. Hasta el momento no ha figurado la muerte del joven en los partes de coronavirus provinciales.

“No podemos denunciar mala praxis porque la policía nos decía que por protocolo de Covid 19 no podían hacer autopsia”, afirman en el largo mensaje publicado por su hermano, Gustavo González.

Por otro lado, Daniel, primo del joven difunto afirmó a Canal 13 que “los padres de Miguel han pasado un momento terrible porque hasta el momento no apreció en el parte de Covid 19. El 107 no se hizo nunca cargo y no lo quisieron internar y la cochería lo fue a buscar a las 10 horas de que se había muerto”.

"Miguel estaba mal, había sido hisopado y dio positivo. Tenía algunos síntomas pero el problema se presentaba debido a que si saturaba bien. Mi familia está muy caliente y entiende que quieren ocultar la muerte de un pibe de 22 años”, afirmó.