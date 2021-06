Salud Pública investiga la muerte de un joven por presunto Covid 19

Las autoridades de Salud Pública iniciaron un sumario para investigar el accionar del personal del 107 tras el reclamo expuesto en Canal 13 por parte de la familia González, tras la muerte de Miguel, un joven que habría muerto de Covid 19 el pasado martes en la madrugada. Gustavo, padre del joven difunto había manifestado su molestia por la atención brindada por el personal de emergencias médicas hacia su hijo.

Según expresaron altas fuentes de Salud Pública, fue la propia ministra quien inició un expediente para que se investigue el accionar de los médicos del 107 que atendieron al joven en su domicilio ubicado en el barrio La Estación. Es que cada uno de los profesionales que atendieron durante al menos 4 días al joven de 22 años no lo quisieron internar porque saturaba bien de oxígeno.

Sin embargo los síntomas que había presentado nunca cesaron durante 4 días y terminó perdiendo su vida el pasado martes en la madrugada cuando horas antes personal de emergencias médicas le recetó corticoides. Incluso los profesionales le expresaron a la familia que alquile un tubo de oxígeno.

Gustavo, padre del joven fallecido comentó a Canal 13 que una de sus dudas pasa por saber las razones por la cual le diagnosticaron corticoides a su hijo sin una evaluación previa y aduciendo que esto iba a mejorar su salud. Algo que finalmente no pasó, ya que a las pocas horas terminó muriéndose de un paro respiratorio.

Gustavo y su hijo difunto Miguel González

Cabe destacar que la familia había relatado que este joven padecía obesidad grado 1, una pequeña deformación en el corazón y una leve asma. Además el padre se quejó de que el cuerpo del joven estuvo tendido en el piso casi 10 horas después de morir, ya que en un principio esperaron la presencia del médico legista y luego al personal de la cochería para que retire el cuerpo del joven difunto.

Otro reclamo hecho por el padre de Miguel es porque su hijo aun no figuraba entre los muertos de Covid 19 que se informan todos los días en el parte provincial. En este sentido desde Salud Publica informaron que aún no fueron notificados, ya que el parte de defunción firmado por el médico legista debe llegar para poder incorporarlo en las estadísticas de Covid 19. “Al ser una internación domiciliaria esto suele demorar más el trámite y desde el Registro Civil no fuimos notificados hasta este momento”, aseveraron.

Finalmente hay que mencionar que Gustavo se encuentra preocupado por la salud de otro de sus hijos, ya que este último jueves le confirmaron que se había contagiado de coronavirus. “Tengo miedo de perder otro hijo, estoy separado y no puedo verlos. Su mamá está muy traumada con lo que pasó”, relató. Al mismo tiempo agradeció a Canal 13 por la difusión de su reclamo porque en la mañana de este sábado su otro hijo fue visitado por personal médico. “Vino gente del 107 para revisarlo y le dejaron un oxímetro. Algo que con Miguel nunca pasó. Quiero alguna respuesta y que otra familia no pase por esto”, cerró.