VIGICOM, la alarma que espanta el sueño de los vecinos en Capital

Una pesada madrugada de sábado tuvieron que atravesar los vecinos del barrio Los Álamos cuándo se activo una alarma vecinal. Esta alarma, que debiera funcionar para proteger o alertar y no para torturar el sueño de los clientes contratantes, tampoco pudo ser detenida a tiempo por la burócrata empresa VIGICOM, pues argumentan que los vecinos no avisaron por las líneas correspondientes.

En la madrugada del sábado alrededor de las 5 am de la mañana, la alarma de la empresa VIGICOM comenzó a sonar sin ningún accionamiento de vecino y continuó sonando sin ninguna interrupción hasta las nueve y diez de la mañana. La empresa proporciona a los usuarios una aplicación para celulares por la que se activa los sistemas de emergencia y también el contacto y control comercial. Se activa todo menos el servicio de atención al cliente qué infructuosamente y por varios mecanismos intentaron dar sin resultado con los responsables del mantenimiento de la empresa.

Alrededor de las 18 horas de este sábado, el sistema volvió encenderse sin activación de ningún vecino, que esta vez llegaron en queja hasta los responsables directos de la empresa. Aunque desde VIGICOM no ofrecieron otro tipo de solución más que el recriminar a los usuarios por acudir a líneas personales y no por las oficinas comerciales. Cabe destacar que solo atienden de lunes a viernes en horario de comercio sin sábado ni domingos; o por la aplicación que pese ser accionado el sistema de notificación no ofreció respuesta alguna.

Leyenda

Como lo muestra la imagen en video el sonido característico de esta alarma, su potencia, sus agudos, y su persistencia en el tiempo hicieron de la madrugada del sábado y la tarde del sábado, un intolerante día de encierro pandémico e invasión auditiva insoportable para vecinos y clientes de un sistema ineficiente de la empresa VIGICOM. Cerca de las 7 del sábado, personal de la empresa se acercó en un vehículo blanco para finalmente apagar la alarma.

Esta empresa ofreció sus servicios en varios barrios de la capital bajo un sistema mixto de implementación. Se encuentra anclado en el subsidio de la Municipalidad de Capital para su instalación y en el bono mensual que aportan los vecinos para un inservible mantenimiento, técnico administrativo y de atención al cliente. Uno de sus responsables, el sr Duarte, quien solicitó que no le llamen a su teléfono y solo al comercial de lunes a viernes, sin fin de semana ni sábados ni domingos. Mientras que el botón de la app imposible de activarlo con resultados de eficiencia.