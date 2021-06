“Estamos podridos de la Policía”: el duro reclamo de un skater sanjuanino

“La juventud está podrida de que te pare la policía”, reclamó un joven skater sanjuanino este lunes durante una manifestación contra el abuso de autoridad policial La convocatoria se dio en la Plaza 25 de Mayo, luego del revuelo que generó la detención de una joven de 14 años el pasado fin de semana en el Skate Park de Capital.

Por ese hecho, 8 efectivos policiales fueron removidos de sus cargos hasta que la Secretaría de Control y Gestión Policial investigue qué ocurrió.

Por esta situación, en las redes sociales, convocaron a una concentración para este lunes en la plaza 25 de Mayo. Luego, los manifestantes marcharían hasta el Centro Cívico en busca de elevar su pedido a las autoridades. Sin embargo, el reclamo se centró solo en la plaza principal de la Ciudad.

Uno de los jóvenes en el lugar habló con el móvil de Canal 13 y manifestó su repudio por el accionar policial contra la joven detenida. Además, aseguró que las situaciones de abuso policial son muy frecuentes.

“Si bien se desafectaron a los efectivos que estaban ese día, esto no tiene que quedar así. Esta es una bajada de arriba, una bajada de Uñac a estigmatizar ciertos sectores de la juventud que son los pibes que se juntan en el Skate Park, los que hacen malabares en los semáforos. Es una bajada de línea hacia ciertos sectores de la juventud y sinceramente toda la juventud está podrida de que te pare la policía”, comentó el muchacho que dijo llamarse Ernesto Guevara.

“Yo en la primera fase estuve más en cana que en aislamiento. Me llevaron preso porque fui a comprar y me vieron pinta de raro. Porque según ellos (los policías) nos vestimos raro y te llevan por cualquier cosa. Esto tiene que parar”, sostuvo.

En cuanto a las intervenciones policiales en el Skate Park, el joven señaló que en vez de estar tranquilos se tiene que estar cuidando de la policía. “Es ilógico. ¿Cómo puede ser que dos efectivos masculinos la agarren y la levanten de esa forma a la piba de 14 años? Que no te dejan grabar. Esto pasa todos los días, no es un hecho aislado. No es justo eso, viene pasando desde el año pasado cuando policías entraron a la casa de una familia en el barrio Rivadavia y los golpearon. Es una bajada de línea que tiene que parar”, insistió.

El joven. Dijo que no estuvo el día en el que se llevaron detenida a la joven. Sin embargo, comentó que también apresaron a otros 3 jóvenes. “La policía está ahí y te seca la mente por lo que sea. Si estás ahí, estás marcado. Parece que andar en patineta es un crimen. Al principio de año prohibieron andar en patineta. Nadie sabe por qué. Ese sector de la juventud como los raperos malabaristas, artistas de la calle, artesanos, todos ellos están estigmatizado. Hay que preguntarle a Munisaga por qué nos detienen. Ellos nos están fichando mientras están ejerciendo violencia de genero cualquier lado y no están ahí”, reclamó indignado el joven.

El hecho ocurrió el pasado domingo 13 de junio, cuando un grupo de jóvenes se reunió en el lugar para celebrar un día de Skate. Momentos más tarde, varios efectivos policiales llegaron al lugar y detuvieron a algunos de ellos, incluida la menor que luego denunció que fue víctima de abuso de autoridad.

Las imágenes de la detención se viralizaron en las redes y llegaron hasta las autoridades de la Policía que comenzaron a investigar el caso y removieron momentáneamente a los efectivos intervinientes de sus cargos.

Además, el sábado, el secretario de Seguridad, Carlos Munisaga, junto al secretario de Gobierno de Capital, Horacio Lucero, dialogaron con algunos patinadores en el lugar.

Tras la reunión, Capital se comprometió a colocar cámaras de seguridad en el lugar y los jóvenes aceptaron respetar los protocolos por la pandemia. Para ello, deberán organizar los horarios para que todos puedan 'patinar' en distintos momentos para evitar aglomeraciones.