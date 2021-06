Montañas de residuos: Rawson investigará y Anchipurac se encargará de los materiales

Los vecinos de Calle 7 entre América y Punta del Monte amanecieron con una desagradable sorpresa este lunes: había montañas de residuos en la zona. Desde el Municipio de Rawson sostuvieron que fue intencional y buscan al responsable. Además, encontraron un destino para la basura.

El Secretario de Servicios de Rawson, Ernesto Mestre, aseguró que “no fue ningún accidente”. Basó su declaración en que los montículos estaban dispersos en toda la cuadra, lo que evidenciaría que no se volcaron en un solo lugar por error. Además, comentó que tiene la hipótesis de que, como no son residuos domiciliarios, la basura fue depositada en el lugar por una fábrica.

Según comentó, los vecinos de la zona no vieron algo sospechoso, pero los instó a denunciar si tienen algún dato, ya que quieren dar con la persona que tiró la basura. “Obviamente los vecinos están totalmente indignados y nosotros nos hemos hecho con eco de esa indignación de ellos. Vamos a proceder hasta donde haya que llegar”, expresó. En este marco, indicó que va a realizar la exposición en la comisaría y ante medio ambiente.

En tanto, explicó que los residuos irán al centro ambiental Anchipurac. “Todo ese material es plástico no degradable, asi que irá a la planta de Anchipurac a la planta de tratamiento”, indicó.