Para el director de Educación Técnica, "la presencialidad cuidada está desde marzo"

Este jueves docentes sanjuaninos realizaron un bocinazo en el microcentro por la vuelta a la presencialidad cuidad a partir de este lunes 7 de junio. El director de Educación Secundaria del Área Técnica, Orlando Blanchero, destacó que "esta presencialidad existe desde el primero de marzo y los padres siempre tuvieron la posibilidad de determinar si su hijo debía asistir presencial". "El trabajo docente no es simple, la sociedad no considera en su totalidad la dimensión", manifestó en Compacto 13.

Sobre la presencialidad cuidada, Blanchero fue claro: "Está la necesidad de una presencialidad para la práctica y generación de habilidades profesionales en nuestros estudiantes. Estamos convencidos de que es el camino adecuado". En esta línea, el director puntualizó que las clases presenciales "siempre estuvieron cuidadas por docentes, papas y alumnos".

Por otro lado, en cuanto a la queja de algunos docentes sobre la vuelta a clases, Blanchero opinó que "esta manifestación se basa en incertidumbre, que tenemos todos, pero no está basada en hechos concretos. Estamos sobre presupuestos de que si papás van a enviar o no a sus hijos". "Es fundamental que continúe el trabajo hacia los estudiantes, ya sea mediante presencialidad o virtualidad, que se viene haciendo desde marzo", enfatizó.

El director aclaró que "no tenemos la intención de que los docentes trabajen el doble. Sí cumplir la tarea docente y con el proceso pedagógico de formación para nuestros estudiantes. El docente no tiene que duplicar la clase, el modo de transmitirlo es el que cambio, que es la bimodalidad". "Esto no es educación a distancia, es una educación no presencial entorno a la pandemia, algo que no está en los libros", finalizó.