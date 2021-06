Un día después del milagro: el emotivo relato del verdulero que pudo contarla

“Después del susto que me tocó vivir, trate de pasar un día tranquilo, pero al recordar las imágenes me doy cuenta que estuve cerquita de que haya sido otra la historia. Mis hijos estaban muy asustados porque me habían visto en la televisión y creían que me había pasado algo muy grave”, contó David Reinoso, el verdulero que pudo contarla tras el aparatoso accidente de transito ocurrido en Libertador y Aberastain durante la mañana del miércoles.

El hombre expresó que muchas veces sus clientes le consultaron porque no corre su verdulería unos metros más, ya que esta esquina céntrica suele ser muy peligrosa. “Para mí esto una pasión, tengo mucho cariño por mi trabajo pero estuve muy cerca. Si no me corría, podría no haberla contado”, agregó.

Asimismo dijo visiblemente conmovido que al llegar a su casa, los hijos lo estaban esperando con dibujos y que fue recibido con abrazos. “Mis hijos me decían ‘papi vos sos famoso porque has salido en la televisión pero nosotros teníamos miedo’. Fue una cosa fuerte y movilizante, me pasó lo mismo con mis padres que estaban muy nerviosos”, aseguró a punto de quebrarse en lágrimas.

Es que parte de la verdulería quedó destrozada por el fuerte siniestro vial que protagonizó la mañana del miércoles. En ese sentido el hombre señaló que entre las estructuras que fueron dañadas y la mercadería que perdió, tuvo una pérdida de alrededor de $50.000.

Al mismo tiempo comentó que una de las personas que había chocado, le decía que el seguro le pagaba por los daños ocasionados pero que en su caso vive del día a día. “Eso me molestó, esa persona no puede haberme dicho que no le importaba lo que le había ocurrido a los demás. Porque así como yo estuve cerca de que pasara algo, también podría haberle pasado algo a un cliente que se terminaba de ir”, añadió.

Finalmente pidió una ayuda a la Municipalidad de la Capital para que la verdulería pueda estar más segura en la esquina donde trabaja desde hace 30 años. “Duele ver que hemos perdido muchas cosas. La idea es seguir trabajando acá pero los mismos vecinos me han dicho que me dan espacio para poder correrme unos metros, pero ojala el municipio nos pueda dar una mano que nos brinde mayor seguridad”, finalizó.

Cabe destacar que el impresionante choque ocurrió en la transitada esquina de avenida Libertador y Aberastain, donde un auto impactó a otro y se incrustó un local comercial ubicado en dicha intersección. Un Chevrolet Spin que circulaba por Libertador embistió a un Ford Fiesta que viajaba por Aberastain. Por el fuerte impacto, el primer vehículo salió despedido hacia la vereda, golpeó un puesto de verdura que se encuentra en la esquina y terminó incrustado en una pescadería.