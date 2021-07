Casas con ecobotellas: una forma rápida y sencilla de ayudar a los callejeritos

Por una "cantidad incontable" de perros en situación de calle, la Fundación Patitas Sin Hogar empezó a construir casas realizadas con ecobotellas. Los sanjuaninos pueden colaborar con el grupo de activistas. Al hacerlo, ayudarán tanto al ambiente como a los animales callejeros.

Las ecobotellas, también llamadas ecoladrillos porque sirven para construir, en este caso, casas para los animales callejeros. "Pedimos a la sociedad que las hagan. Tienen que tomar una botella de plástico y rellenarla con residuos no orgánicos (envoltorios, etiquetas, bolsas, papel de aluminio, etc), la van como prensando hasta que la botella, que debe estar con la tama, queda firme", explicó Eduardo Grasso, miembro de Fundación Patitas Sin Hogar. "Ayudamos con el reciclaje y por otro lado a construir refugio para los animales abandonados", añadió el activista.

La grave situación de los perros callejeros en San Juan

Grasso manifestó su preocupación por la cantidad de animales en situación de calle cuya cifra exacta "no se puede tener porque no deja de crecer, es un número extravagante". "No hay un día en el que no se abandone a un perro en la calle", lamentó.

"Por mes esterilizamos un mínimo de 150 caninos, más otras organizaciones que hacen lo mismo y los quirófanos que pone el Gobierno, aún así hay animales en la calle", explicó el joven.

En esta línea, consideró que el problema se incrementó con la Ley de Perros Potencialmente Peligrosos porque, según él, "muchos propietarios de perros que entran en esa categoría los abandonaron por miedo a ser penados por la ley, por no querer hacerse cargo o también miedo de que esos animales los maten a ellos".