Desde la Obra Social Provincia piden denunciar a médicos que cobren un plus

“La realidad es una sola, el plus no corresponde cobrarse. Hay que denunciarlo para poder encontrar la manera de terminar con esto que es un ‘cáncer’ histórico que ha tenido la Obra Social Provincia”, aseguró el interventor Daniel Gimeno.

Así se refirió el interventor de la OSP cuando fue consultado en Banda Ancha por el plus que suelen cobrar los médicos en la provincia. En ese sentido manifestó que es un tema preocupante porque que viene desde hace mucho y es un tema que se habla constantemente pero se necesita con la colaboración de los afiliados.

“Se armó una mesa de trabajo junto al resto de obra sociales principales de San Juan para compartir valores y experiencias. Ellos también manifestaron su preocupación porque en casi todas las obras sociales se cobra el plus”, agregó.

Asimismo el funcionario dijo que la realidad sobre el que piden los médicos está pasando y hay que combatirlo. “Una herramienta fundamental para poder combatir esto es la denuncia del afiliado, que muchas veces no pasa. El afiliado suele no hacerlo porque tiene un conocimiento personal con el médico y le cuesta denunciar”, amplió. Al mismo tiempo indicó que espera que durante su gestión espera poder sacarlo pese a que es consciente de que no será una tarea fácil.