La provincia contactó a la mamá del malabarista fallecido en Brasil

Marcelo Fretes, secretario de Relaciones Institucionales, afirmó ante Canal 13 que se están avocando al caso de Rodrigo, el joven sanjuanino encontrado muerto en Brasil, que conocieron a través de Comparto 13. Se pusieron en contacto con la mamá, Silvana de Paz, y acordaron reunirse este miércoles con ella. Además, se comunicaron con el Consulado Argentino en Brasil para conocer detalles de cómo ocurrió la muerte del joven y a partir de ahí intentar repatriar los restos.

Rodrigo, que era malabarista, se había ido hace tiempo de mochilero a Minas Gerais, Brasil. Siempre mantuvo contacto con su familia hasta que un día sonó el teléfono de su mamá y eran las personas que convivían con él. Le comunicaron la peor noticia: Rodrigo había sido encontrado muerto, estrangulado. La Policía de Brasil concluyó rápidamente que se suicidó y lo sepultaron en un cementerio municipal de Brasil. La familia está desesperada y demanda ayuda para repatriar el cuerpo.

Además, la mujer quiere verificar que es Rodrigo e investigar si fue un suicidio o lo mataron. 'Quiero traerlo, quiero ver que es realmente mi hijo', manifestó en Compacto 13 sobre su hijo Rodrigo quien falleció el pasado sábado de manera dudosa. Rodrigo era un joven malabarista de 20 años, que en agosto de 2019 decidió viajar como mochilero y durante la pandemia residió en Minas Gerais, Brasil, junto con unas amigas colombianas. Silvana habló con él por última vez el pasado jueves.

Dos días después, la novia la llamó para contarle la triste noticia. 'Me había llamado para decirme te amo y para expresarme que quería volverse. No podía cruzar por la pandemia', comentó la mujer. De acuerdo a lo que una amiga de Rodrigo le explicó, 'el viernes por la noche, mi hijo bajó al pueblo a comprar y no volvió más. Lo encontraron al otro día parado, ahorcado con un cordón de zapatillas a un poste de luz'. Para la Policía, Rodrigo se quitó la vida y no investigaron su deceso.

El joven sanjuanino ya se encuentra enterrado en un cementerio municipal. 'Las amigas dicen que no pudo haberse quitado la vida, estaba todo bien. No quisieron investigar porque son extranjeros y no los quieren', explicó Silvana. Estas circunstancias son las que hacen sospechar a la mujer del deceso de su hijo por lo que pide ayuda para poder repatriar sus restos. 'El Consulado me pidió la documentación, pero me dijeron que yo me tengo que hacer cargo de los gastos para traerlo', señaló.

Además, alguien debe ir primero a Brasil para venir con el cuerpo. Es por eso que la familia de Rodrigo busca ayuda de donaciones para costear los pasajes de ida y vuelta, más el traslado desde Brasil. Mientras la madre intenta reunir dinero, el Consulado de Brasil se encuentra realizando el trámite de los papeles. Silvana aun no entiende que pasó ya que 'Rodrigo era un niño que le gustaba hacer malabares, era libre, muy querido y le encantaba conocer gente y lugares nuevos'.