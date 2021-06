Lágrimas de alegría: la emoción de una mamá al recibir la casa de sus sueños

Este miércoles, 198 familias recibieron las llaves de su vivienda en el flamante barrio Doncel, en el departamento Pocito. Una de ellas fue María Eugenia, una mamá que no pudo contener la emoción y las lágrimas al recibir la casa de sus sueños.

“Un montón de cosas, no lo puedo creer. Te juro que anoche no he dormido”, expresó ante el móvil de Canal 13. Con los ojos llenos de lágrimas, pero lágrimas de alegría, se mostró conmovida por el momento especial que compartió junto a pareja y sus hijos.

“Vamos a dejar el alquiler que no te alcanza y con niños menos. Andar de alquiler en alquiler es muy feo, tener que moverse para todos lados. Ahora tengo mi casa y sabemos que vamos a estar acá y a pagar lo que es nuestro”, dijo. Afortunadamente, la familia solo esperó 2 años hasta que salieron adjudicatarios de su nuevo hogar. “Fue una suerte tremenda. Pensaba que no nos iba a tocar porque hay gente que esta anotada de hace año. No lo podía creer, es mucha suerte”, comentó con su beba de apenas 3 meses en brazos.

Por su parte, David, la pareja de María Eugenia, comentó que fue una emoción muy grande. “Al principio no lo esperábamos, pero le pusimos más ganas, más fe y se dio todo muy rápido”, dijo. El hombre que trabaja en una fábrica de aceitunas contó que estaban pagando 8 mil pesos de alquiler y ahora podrán destinar ese dinero para su nuevo hogar.

Este miércoles, el gobernador Sergio Uñac y el ministro de Viviendas, Jorge Ferraresi, entregaron las 198 viviendas del barrio Doncel. Se trata de una obra muy esperada que durante mucho tiempo estuvo paralizada.

Se trata de viviendas semi rural equipadas con los servicios de gas natural, luz y electricidad. El complejo se encuentra ubicado en calle XIII y avenida Joaquín Uñac.