Baldes del Rosario inconectado: Telefónica puso una antena pero no la terminó

El pasado miércoles 2 de junio una vecina de Baldes del Rosario envió un video a Canal 13 en donde imploraba por conectividad. Dos días después desde el ENACOM respondieron a este pedido y explicaron cuál es el problema que hay en esa zona. Revelaron que Telefónica tuvo intenciones de hacer la obra necesaria, pero nunca terminó el trabajo.

José Peluc, el titular de ENACOM en San Juan, reveló que hay zonas de San Juan que están en una situación extrema en los que respecta a conexión. Las más complicadas son justamente la de Baldes del Rosario y Baldecitos. Allí se debe realizar una profunda tarea que se complica por la geografía del lugar.

"Tenemos algunas situaciones extremas, no voy a decir que no, como Baldes del Rosario. Ahí el ENACOM todavía se preocupa por tener el SPLD que es un teléfono público, porque no hay señal de celular. Geográficamente es complicado llegar con internet y señal de celular ahí porque se tiene que ir a un montaña. A ese cerro hay que saltarlo de alguna manera. En algún momento Telefónica pensó en hacer la obra, dejó una antena puesta pero no la terminó", expresó.

Acerca de esto Peluc manifestó que distintas soluciones que podrían aplicar en este caso. La principal sería que la reconocida empresa de telefonía termine con el trabajo que empezó. Sin embargo también existe la posibilidad de que desde el Estado lleguen a un acuerdo con un pequeño proveedor de internet.

"Para obtener conectividad que Telefónica termine su trabajo es una opción. La otra es que el Estado colabore con algún proveedor de internet pequeño para que haga la infraestructura necesaria. Hay varias opciones, esta la privada y la pública, que tienen que ir de la mano. Conozco esa sociedad, son unas 25 familias. Es una inversión muy grande para un beneficio muy pequeño, pero lo importante es que el Estado tiene que llegar a ese lugar donde los privados no pueden", sentenció.