Cómo va a funcionar la bimodalidad a partir del lunes, en cada nivel

Tras confirmarse que las clases presenciales voluntarias regresan este lunes 7, surgieron dudas entre los padres sobre la nueva bimodalidad. Al respecto, la directora de Nivel Inicial, Laura Castro, aclaró que clases virtuales y presenciales "siguen siendo las mismas desde el primero de marzo". La propuesta pedagógica en sí es una sola: la que se da a estudiantes en la escuela y el docente sube esa misma a distintos soportes, como la plataforma Innovatec", detalló Castro.

Por su parte, el subdirector de Primaria, Alejandro Lampazona, explicó que "los papás que decidan no mandar a sus hijos a la escuela deberán presentar nota por escrito". El subdirector puntualizó que la nota de los padres debe ser presentada al directivo pero "tomar esta decisión no implica que será hasta fin de año, porque cada familia evaluará conforme a su realidad particular".

Además, Lampazona destacó que la presentación de la nota se irá realizando "de manera paulatina la semana que viene y se establecerán turnos para la entrega de esa documentación". Por otro lado, el subdirector detalló que aquellos que no tengan conectividad "deberán ir a buscar las guías impresas a la escuela. También hay recursos virtuales que ya están instalados en las instituciones, que la plataforma varía según si es nivel primario o secundario".

En cuanto a la confusión de que docentes trabajen el doble, el subdirector de Primaria puntualizó que "la idea es garantizar la continuidad pedagógica en función de las guías que se van desarrollando".