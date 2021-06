"Los alumnos que vayan a clases presenciales, tendrán un panorama más favorable"

“Los alumnos que vayan a clases presenciales van a tener un panorama más favorable. No hay escenario mejor que el de la escuela para aprender”, manifestó Ana Rodríguez, desde el área de Gabinetes Pedagógicos de Educación.

La funcionaria, analizó la nueva la modalidad de presencialidad cuidada voluntaria bimodal y alternada que buscan implementar en San Juan desde el próximo lunes. Este viernes, Gobierno y los sindicatos docentes (UDAP, UDA y AMET) se reunieron con el fin de acordar la implementación de este sistema desde el 7 de junio.

En este sentido, la funcionaria se refirió a la polémica que generó el anuncio de esta modalidad y aclaró que no es nada nuevo, sino que es lo mismo que se viene realizando desde el comienzo del ciclo lectivo. Rodríguez aseguró que los profesores no deberán trabajar el doble, pese a las quejas de un sector de docentes que se manifestó con dos bocinazos esta semana.

“Nosotros queríamos llevar tranquilidad a los papás y a la comunidad educativa. La bimodalidad comenzó desde el inicio del año escolar. Significa que trabajamos con alternancia entre presencialidad y virtualidad. La diferencia es que los papás, voluntariamente, pueden decidir por cualquier razón que los niños vayan o no a la escuela”, explicó. y agregó que “no es un escenario nuevo, ya lo veníamos trabajando como al principio”.

En estos días, muchos docentes se quejaron porque aseguran que con esta modalidad deberán trabajar el doble. Rodríguez, respondió que hay malas interpretaciones al respecto. “El docente va a hacer la misma tarea: el desarrollo de guías pedagógicas y con esa misma guía van a trabajar en presencialidad y la virtualidad. Es el mismo trabajo, no es el doble”, señaló.

La funcionaria aclaró que los docentes darán clases solamente presenciales, mientras que aquellos alumnos que prefieran la virtualidad deberán hacerlo mediante las guías de estudio que podrán adquirir por medio de la plataforma Aula En Línea, INNOVATEC o en formato impreso. En este último caso, los padres deberán retirar por las escuelas el material de estudio.

De este modo, comentó que el rol de los padres o de las personas que acompañen el proceso de estudio desde la virtualidad, será clave. Los mismos podrán buscar los materiales de estudio en las escuelas y aprovechar la ocasión para realizar las consultas y evacuar las dudas de los alumnos con los docentes en las instituciones.

Sin embargo, para Rodríguez, “los alumnos que vayan a clases presenciales van a tener un panorama más favorable. No hay escenario mejor que el de la escuela para aprender. El acompañamiento que recibe en la escuela no es lo mismo que en el hogar. Los papás tienen que saberlo y lamentablemente uno no puede compensar la ausencia del docente”.

Además, Ana Rodríguez, destacó la tarea de los docentes en medio de la pandemia. “Es importante poner sobre la mesa el gran esfuerzo que hacen los docentes desde el compromiso y la vocación que siempre los ha caracterizado. El trabajo docente no es solo en el aula, pero no es algo nuevo. Desde siempre ha sido así y han tenido que planificar, buscar material didáctico, general estrategias y eso lo han hecho siempre en sus hogares. Decir que el trabajo docente solo se reduce al aula es una mirada reduccionista y que no favorece y no hace justicia con la labor docente”, sostuvo.