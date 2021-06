Clases presenciales vs virtuales: advierten que la diferencia es “insalvable”

Este lunes, San Juan retomó la presencialidad en las escuelas con una modalidad administrada y voluntaria. Frente a este nuevo panorama, desde el ministerio de Educación advirtieron que la diferencia entre la presencialidad y la virtualidad es “insalvable”. La coordinadora Pedagógica del Ministerio, Ana Rodríguez, manifestó en diálogo con Canal 13 que la escuela y los docentes son irremplazables en el aprendizaje. En este sentido, señaló que “quienes transiten la educación en sus hogares, por decisión de la familia, van a tener que hacer esfuerzos más profundos”.

“Nosotros simplemente lo que podemos hacer es planificar, en términos de orientaciones pedagógicas, un marco para que los papás puedan hacer mediaciones. Pero nunca es lo mismo contar con la ayuda y el sostén pedagógico que brinda el docente a lo que puedan hacer un papá o una mamá. Hay diferencias que se podrán ir recuperando cuando se pueda volver completamente a la presencialidad”, sostuvo Rodríguez.

El regreso a la presencialidad se dio de manera medida este lunes. Si bien, a primera hora de la mañana, en el Ministerio de Educación no había información sobre el porcentaje de asistencia en las escuelas, Canal 13 consultó en algunos establecimientos. En la Escuela Normal Sarmiento, las autoridades informaron que hubo una asistencia “inesperada” en este retorno a la actividad.

No pasó lo mismo en la escuela Antonino Torres, donde, de 15 alumnos permitidos por burbujas, el promedio de asistencia solo fue de 3, según los datos de la institución.

Desde el Gobierno, aseguraron que la política educativa es la continuidad pedagógica con la modalidad que permita la situación sanitaria. “A lo que apuntamos en Educación es a que haya una continuidad educativa de la mejor calidad posible. Con la presencialidad, la virtualidad o bi modalidad. Por eso se contemplan las alternancias, las burbujas. La idea es sostener eso”, señaló Mónica Gutiérrez, directora de Gabinetes Técnicos.

Además, comentó que el Ministerio de Educación viene trabajando en programas que se sustentan con fondos nacionales y se complementan con la presencialidad. Por ejemplo, ACOMPAÑAR, que tiene equipos técnicos y pedagógicos, que destinado a estudiantes con dificultades en su trayectoria.

“Cuando el papá decide que su hijo no vaya a clases contamos con un recurso especifico que es el PRASIR. Se trata de un acompañamiento docente especifico que puede fortalecer a los estudiantes que siguen de manera virtual. Esto no hace que sea muy equiparable a la presencialidad, pero si es un recurso que permite que los estudiantes estén en mejores condiciones”, comentó Gutiérrez.

Por otro lado, las funcionarias comentaron que en lo que va de junio, solo se detectaron 23 casos de Covid 19 entre alumnos, docentes y personal no docente. “Los números no son altos, recordando que en este tiempo no hubo presencialidad. Los estudiantes y docentes han estado en el marco de sus hogares trabajando desde la virtualidad y esto ha hecho que se notifiquen solo algunas situaciones. Un total de 23 casos en lo que va del mes de junio son los notificados, entre los que involucra tanto a docentes como a estudiantes. Ha sido una notificación voluntaria donde el docente o el estudiante ha informado de manera espontánea a la escuela que padecía Covid 19, era contacto estrecho o tenia síntomas”, dijo Gutiérrez.

En este sentido, explicó que esto representa un 0,08% del total de la comunidad educativa y que a fines de esta semana esperan tener datos más significativos de la plataforma Cuidar Escuelas. En base a ello evaluarán la situación para tomar nuevas medidas o protocolos en los establecimientos. “Tenemos un protocolo que ha marcado un punto fuerte a nivel nacional y en lo provincial lo venimos sosteniendo y fortaleciendo. Y tiene que haber un fuerte apoyo y cumplimiento de los protocolos para mantener el cuidado dentro de la escuela”, sostuvo la Jefa de Gabinetes Técnicos.

Además, desde estas dos importantes áreas de la cartera educativa, comentaron que la mayor cantidad de contagios de coronavirus se encuentran fuera del ámbito escolar. En este sentido, mantienen constantes intercambios con el Comité Covid 19 de San Juan en busca de implementar las mejores decisiones y protocolos en las instituciones educativas.

“Hay una serie de situaciones que desde Educación no se pueden controlar, pero si se tiene en cuenta para trabajar hacia adentro de las escuelas. El trabajo en la alternancia y por burbujas es una de las medidas adoptadas para disminuir la aglomeración en esos espacios de transporte que es donde más se viralizó el contagio”, concluyeron.

Por último, las funcionarias se refirieron a la posibilidad de adelantar o estirar las vacaciones de invierno. Mónica Gutiérrez, señaló que es algo que se está evaluando de forma permanente. “El Consejo Federal de Educación lo ha planteado a nivel nacional y ha dejado que decida cada provincia según su realidad. Se está trabajando en forma permanente sobre este tema, pero hasta ahora no hay ninguna decisión oficial comunicada”, dijo.

Por su parte, Ana Rodríguez dijo que se hace un seguimiento semanal de la situación. “Los viernes se reúnen representantes gramiles, de Salud y Educación para analizar la pandemia, los números y de esos escenarios se desprenden las decisiones o modificaciones necesarias”, manifestó.

En este sentido, la funcionaria dijo confirmó que hasta el momento se sostiene el calendario escolar establecido y no habrá adelantamiento de las vacaciones de invierno. No obstante, continúan analizando los escenarios de la pandemia para tomar una decisión final.

Este lunes, el secretario general de UDAP, Luis Lucero, anticipó en Canal 13 que es casi un hecho que las vacaciones de invierno se adelanten y sean durante todo el mes de julio.

Hasta el momento, la decisión oficial aun no fue comunicada y se espera que las novedades sean anunciadas en los próximos días.