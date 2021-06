"En casa no aprenden": el testimonio de los papás que se animaron a las clases presenciales

"En casa no aprenden lo mismo que en la escuela". Con esta frase, varios padres sanjuaninos justificaron enviar a sus hijos a clases este lunes. A la salida de la escuela Antonio Torres, Canal 13 consultó a varias personas sobre las razones de enviar a sus hijos a la escuela pese a tener la posibilidad de seguir el proceso educativo de manera virtual.

La respuesta fue contundente, la mayoría de los consultados manifestó que prefieren la presencialidad porque con las clases virtuales los niños no tienen el mismo aprendizaje.

Además según pudo constatar el móvil de Canal 13, el porcentaje de presencialidad en burbujas ha sido muy bajo en el mencionado establecimiento. Las autoridades, informaron que la mayoría de las divisiones tienen burbujas hasta 9 chicos y el máximo de asistencia fue de 3 alumnos.

Cabe destacar que los padres deben avisarles a los docentes que los chicos no van a asistir de manera presencial y lo harán de forma virtual.

En tanto, los padres de los pocos alumnos que decidieron enviar a sus hijos, contaron que prefieren el cursado presencial porque en sus casas “no aprenden nada”.

“Me parece importante la presencialidad porque en mi caso tengo dos hijos, uno en primario y otro en jardín. Lo que han avanzado este año ambos, no lo hicieron durante el año anterior”, comentó una mamá. En tanto la mayoría de los padres consultados repitieron la misma frase, de que sus hijos “no aprenden nada en sus casas”.

De igual manera, la mayor parte de los padres consultados manifestaron que se trasladaron en sus movilidades particulares, es decir que no lo hicieron en transporte público. “En la escuela creo que no hay contagios”, repitió un joven padre, mientras que una mamá dijo que al no movilizarse en colectivo, siente mayor seguridad de no exponerse a un posible contagio.