Lucero manifestó que los autoconvocados 'están haciendo marketing con la escuela'

Este lunes Luis Lucero, quien es Secretario General de UDAP estuvo en Banda Ancha y les respondió a los docentes que se autoconvocaron pidiendo por una única modalidad.

Para comenzar el sindicalista habló de la plataforma "CUIDAR ESCUELA", a la cual ellos tienen acceso. Al mismo tiempo informó que los docentes y directivos son quienes cargan los informes. Por lo que de este modo resaltó que ni los 3 secretarios de los gremios o del Gobierno están a cargo de eso. Aunque si pueden ver los registros.

También mencionó que estos datos son analizados. A la vez agregó "ahí se debe volcar los datos porque vos tienes 240000 alumnos, 18668 docente y 2500 no docentes. Y si vos como director no está subiendo la información real, Lucero no va a poder observar esta información".

Luego aludió a que todos los datos están al alcance de cualquiera ya que el Ministerio de Educación público los datos reales y fehacientes. Más tarde manifestó "los secretarios nos sentamos y nos explicaron cómo se procesaban los datos dentro del Ministerio Educación, como iba a ser el flujo de información, como llegaba y como el ministerio de construye la información".

"La verdad qué hay cuestiones que yo voy a aceptar, que deseen porque para eso estamos expuestos los secretario" mencionó Lucero. Sin embargo aludió que con el tema del salario disiente totalmente ya que el pedido defenestra al sindicato, al dirigente, al gobernador y el gobierno. Para finalizar señaló que este tipo de movilizaciones actúan como marketing ya que al final terminan con la formación de sindicatos y partidos políticos.