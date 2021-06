Redes sociales, nuevos actores y falta de desconexión: los desafíos del periodismo

Como todos los 7 de junio, este lunes se celebró el Día del Periodista. En conmemoración a esta fecha, Canal 13 dialogó con tres periodistas de San Juan que dieron su visión acerca de los desafíos de la profesión.

Betty Puga, Marcela Sosa y Daniel Tejada son los especialistas en comunicación y periodismo que pasaron por Compacto 13 y reflexionaron sobre 3 asuntos fundamentales que afectan a los medios: desconexión del trabajo, nuevos actores y redes sociales.

"Nosotros no nos permitimos la desconexión, cubrimos lo que pasa a cualquier día, hasta si es domingo", comentó Betty Puga. Sin embargo, aclaró que no se desconecta por gusto. Aunque perdió cumpleaños y eventos por trabajar, lo hace por pasión: "Me cuesta poner el límite porque me apasiona lo que hago. No lo siento trabajo, disfruto queriendo trabajar, no sé si teniendo la primicia, pero sí llevando la comunicación y estar ahí si pasa algo".

Por su parte, Marcela Sosa, se refirió a los "nuevos actores emergentes" como los influencers e instagramers, quienes "nacieron en las redes sociales y están encontrándose dentro de los medios tradicionales". "Hay una hibridación, en la que los medios vamos a tener que ir acostumbrándonos e incluso a quienes forman a los comunicadores sociales están trabajando estos temas", añadió. En esta línea, cerró: "Las redes nos obligan a estar presentes en una u otra manera".

Finalmente, Daniel Tejada marcó la diferencia entre las páginas de redes sociales y los medios de comunicación consolidados. El principal límite entre uno y otro lo marca la verificación. "Los medios no podemos permitirnos publicar información sin verificar, esto es propio del oficio de esta profesión", comentó. Asimismo, señaló que le preocupa "que en las redes sociales están estos algoritmos que están limitando los contenidos de los medios".