Denuncia de bandas, grescas y ataques a la Policía: la vida en un barrio sanjuanino

Televidentes de Canal 13 denunciaron la existencia de dos bandas que generan conflicto en el barrio El Molle. Ante esta situación, el móvil de Compacto 13 asistió a la comisaría de la zona en busca de una respuesta.

Javier Torres, segundo jefe interino de la Comisaría Sexta, negó ante las cámaras de este medio la existencia de bandas. La audiencia aseguró que una de ellas se llama "Los 14" porque son 14 hermanos. Sin embargo, el comisario sostuvo que desde la Policía no tienen datos sobre bandas.

"No existen estas bandas y nosotros realizamos recorridas en estos barrios conflictivos, pero no nos consta ninguna", manifestó Torres. No obstante, aclaró que en El Molle la situación es complicada.

Una de las mayores problemáticas es que en el barrio hay muchas grescas. Pero destacó que son aisladas y que se dan por lo general los fines de semana cuando "entre vecinos o familiares toman bebidas alcohólicas y se desconocen".

Según comentó el comisario, gran parte de estas grescas terminan con violencia hacia la Policía. "Los móviles asisten a los lugares y los intentan persuadir o llevar detenidos, pero los vecinos empiezan a tirar piedras para que no se los lleven", lamentó el efectivo.